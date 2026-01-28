Ethiopie: Le président Taye Atske Selassie a reçu le président du Rotary International.

28 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le président Taye Atske Selassie a reçu, ce lundi au Palais national, Francesco Arezzo, président du Rotary International.

La visite a mis en évidence la solidité et la profondeur du partenariat liant l'Éthiopie au vaste réseau international du Rotary.

Les échanges ont porté sur plusieurs axes majeurs de coopération, notamment la santé, l'éducation et la promotion de la paix.

À l'occasion, Francesco Arezzo a salué l'appui constant du président Taye Atske Selassie, le qualifiant de partenaire engagé et déterminant dans la mise en oeuvre et le rayonnement des actions du Rotary en Éthiopie.

Le chef de l'État a indiqué que les discussions avaient principalement porté sur l'engagement de longue date du Rotary dans le pays, en particulier dans les efforts d'éradication de la polio, les initiatives de consolidation de la paix et d'autres programmes humanitaires.

Il a rappelé que l'élimination définitive de la polio demeure la priorité centrale du Rotary International.

« L'éradication de la polio constitue notre objectif ultime », a affirmé Arezzo, ajoutant que chaque action visant à scolariser les enfants, garantir l'accès à l'eau potable ou protéger l'environnement représente une contribution concrète, bien que modeste, à la paix.

Il a par ailleurs souligné les performances remarquables de l'Éthiopie en Afrique dans la conduite des campagnes de lutte contre la polio, menées avec rigueur et efficacité.

Selon lui, le pays est aujourd'hui exempt de polio et a su prévenir les flambées observées dans certaines régions du continent ces dernières années.

Arezzo a également qualifié de succès majeur la gestion de l'épidémie du virus de Marburg, félicitant les autorités éthiopiennes pour leur réponse rapide et coordonnée.

Le président du Rotary International a en outre réitéré l'engagement de son organisation à intensifier ses actions en faveur de la consolidation de la paix à travers les clubs Rotary établis en Éthiopie.

Les deux parties ont mis en avant une vision partagée en matière de promotion de la santé, du développement et de la paix, soulignant l'éradication de la polio comme un objectif commun et mobilisateur.

Rotary International est une organisation mondiale de service regroupant plus de 46 000 clubs à travers le monde.

Elle oeuvre dans les domaines de l'action humanitaire, de la promotion de la paix et de l'amélioration des conditions de vie.

En Éthiopie, les clubs Rotary sont implantés notamment à Addis-Abeba, Mekelle, Gondar, Jimma et Awassa, où ils mènent des projets communautaires axés sur la santé, l'accès à l'eau potable et la consolidation de la paix.

