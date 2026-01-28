Afrique: Les responsables éthiopiens et de l'Union africaine passent en revue les préparatifs de la 48e session du Conseil exécutif et de la 39e Assemblée de l'UA

Addis-Abeba — Birhanu Tesgaye, ministre d'État éthiopien des Affaires étrangères, s'est entretenu mardi avec la vice-présidente de la Commission de l'UA, Selma Malika Haddadi, sur les préparatifs des prochaines sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de l'Union africaine, prévues mi-février 2026.

Lors de la rencontre, la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine a exprimé la gratitude de l'institution à l'égard de l'Éthiopie pour son appui constant à l'UA, tout en insistant sur la nécessité d'une coordination étroite afin d'assurer le succès du prochain sommet, prévu au siège de l'Union à Addis-Abeba.

La 48e session ordinaire du Conseil exécutif, programmée les 11 et 12 février 2026, réunira les ministres des Affaires étrangères ou leurs représentants des États membres de l'Union africaine.

Considéré comme l'un des principaux organes politiques de l'Union, le Conseil exécutif est chargé d'harmoniser et d'adopter les politiques communes à l'échelle continentale.

Il prépare également les dossiers soumis à l'examen de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement et veille à l'application des décisions de l'UA, conformément aux objectifs de l'Agenda 2063.

Au cours de cette session, les ministres devraient examiner les rapports du Comité des représentants permanents (COREP), débattre de la participation de l'Union africaine à des instances internationales telles que le G20, se pencher sur des questions de gouvernance institutionnelle et statuer sur les élections et nominations au sein des organes et institutions de l'UA.

Ces décisions devraient fortement influencer l'orientation politique de l'Union en 2026.

À l'issue des travaux du Conseil exécutif, la 39e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine se tiendra les 14 et 15 février 2026.

Organe suprême de décision de l'Union africaine, l'Assemblée, composée des chefs d'État et de gouvernement des pays membres, fixe les grandes priorités stratégiques de l'organisation et adopte les principales décisions et initiatives concernant le continent.

Les réunions de l'Assemblée seront précédées d'un ensemble de rencontres préparatoires, notamment les sessions du Comité des représentants permanents prévues à la fin du mois de janvier.

Les thématiques inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée porteront notamment sur les systèmes durables d'approvisionnement en eau et d'assainissement en lien avec l'Agenda 2063, les enjeux de paix et de sécurité, ainsi que le processus d'intégration continentale, reflétant les priorités stratégiques des États membres.

Les échanges entre les deux parties ont par ailleurs permis d'examiner les moyens de consolider davantage la coopération entre l'Éthiopie et l'Union africaine, réaffirmant la position de l'Éthiopie en tant que pays hôte et partenaire stratégique de l'organisation continentale.