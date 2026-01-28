Addis-Abeba — Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a reçu aujourd'hui le secrétaire d'État adjoint américain, Christopher Landau, pour discuter du renforcement des relations bilatérales entre l'Éthiopie et les États-Unis.

Lors de la rencontre, les deux parties ont exploré des pistes pour approfondir leur coopération dans des secteurs d'intérêt commun et ont partagé leurs analyses sur les principaux enjeux régionaux et internationaux.

L'Éthiopie et les États-Unis entretiennent des relations diplomatiques anciennes, établies depuis plus de 120 ans, fondées sur une collaboration politique, économique et humanitaire.