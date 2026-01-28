Sénégal: Mbacké - Incinération de 20 tonnes de denrées alimentaires périmées

28 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbacké — Vingt tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation d'une valeur estimée à dix-huit millions de francs CFA, ont été incinérées, ce mercredi, à Mbacké a constaté l'APS.

L'incinération de ces produits prohibés s'est déroulée sous la supervision de l'adjoint au préfet de Mbacké, Ciré Ba.

Les denrées alimentaires incinérées ont été saisies sur la période de juin 2024 à décembre 2025 par la sous-brigade départementale d'hygiène de Mbacké et la brigade spéciale d'hygiène de Touba.

"Les denrées alimentaires incinérées sont composées de boissons gazeuses, de boissons à base de lait et de biscuits, d'une quantité estimée à 20 tonnes pour une valeur de 18 millions de francs CFA", a précisé le préfet de Mbacké, Ciré Ba.

Il a indiqué que la circulation de ces denrées alimentaires impropres à la consommation constitue un véritable problème de santé publique pour les populations.

"Nous demandons aux populations d'être plus vigilantes tout en accompagnant les services compétents dans les opérations de contrôle" a-t-il lancé.

L'adjoint au préfet de Mbacké a également invité les commerçants à être plus vigilants sur la qualité des produits alimentaires mis en vente et au respect des dates de péremption.

