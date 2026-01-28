Sénégal: Ziguinchor - 35 jeunes formés aux techniques modernes d'apiculture

Ziguinchor — Trente-cinq jeunes des départements de Bignona et d'Oussouye ont reçu, lundi à Ziguinchor, des attestations de fin de formation en apiculture et des kits apicoles à l'initiative du projet SALOUMA, indique un communiqué reçu à l'APS.

Le projet SALOUMA est mis en oeuvre par l'Union nationale des apiculteurs du Sénégal (UNAS), en partenariat avec le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR).

Les bénéficiaires ont été formés aux techniques modernes d'apiculture et dotés de kits comprenant notamment des ruches modernes et des équipements de protection leur permettant de démarrer immédiatement des activités apicoles, indique le communiqué.

La cérémonie officielle de remise des attestations de fin de formation et des kits s'est tenue en présence du représentant du président du Conseil départemental de Bignona et de l'inspecteur départemental de l'Agriculture d'Oussouye.

À l'échelle nationale, 211 jeunes de six régions ont été formés dont 200 ont bénéficié de kits apicoles, dans le cadre du projet SALOUMA. Il s'agit des régions de Tambacounda, Saint-Louis, Matam, Kolda, Kaolack et Ziguinchor.

Financé par le Programme alimentaire mondial (PAM), le projet SALOUMA oeuvre pour la professionnalisation de la filière apicole, la création d'emplois décents en milieu rural et à la préservation de l'environnement.

Organisation faîtière, membre du CNCR, l'Union nationale des apiculteurs du Sénégal est engagée pour la structuration, la promotion et le développement durable de la filière apicole au Sénégal.