Sénégal: Fraude à l'état civil - Le DG de l'ANEC en mission d'évaluation à Marsassoum

Sédhiou — Le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), Moctar Ndao, s'est rendu mardi à Marsassoum, dans la région de Sédhiou (sud) pour une mission d'évaluation de la situation du service local de l'état civil, après les récentes révélations de fraude documentaire qui ont touché la commune, a rapporté l'APS.

Cette visite intervient dans un contexte de forte médiatisation autour de la commune, après l'arrestation, en novembre dernier, de quatre individus soupçonnés d'implication dans un réseau de falsification d'extraits de naissance.

Face à cette affaire de délivrance de fausses pièces d'état civil largement relayée par la presse, le DG de l'ANEC a jugé nécessaire de se rendre sur place afin de recueillir directement les témoignages des acteurs locaux et évaluer la situation réelle sur le terrain.

"Il était impératif de venir écouter les responsables et les autorités municipales afin de comprendre les dysfonctionnements et d'y apporter des réponses structurelles", a déclaré le directeur général de l'ANEC.

Moctar Ndao a ainsi déclaré avoir relevé plusieurs failles, notamment le manque de personnel qualifié et l'absence d'un logiciel certifié pour la numérisation et l'archivage des documents d'état civil.

A la suite de ces constats, il a annoncé le lancement, dès le mois de février, de la phase pilote de la "Plateforme des usagers" dans cinq communes, une solution censée faciliter l'accès aux documents d'état civil à travers des canaux numériques.

Des dispositifs de pré-déclaration seront également déployés dans les postes de santé, chez les délégués de quartier et les chefs de village reconnus comme auxiliaires d'état civil par le Code de la famille.

Le maire de Marsassoum, Seny Mandiang, a salué cette démarche du directeur de l'ANEC, réaffirmant son engagement à faire toute la lumière sur cette affaire de délivrance de fausses pièces d'état civil.

Cette visite marque, selon lui, une étape importante dans la volonté des autorités de renforcer la transparence, la légalité et la modernisation du système d'état civil au Sénégal.

"Nous devons restaurer la confiance des citoyens. Ceux qui ont trahi cette mission ont nui à toute la communauté", a-t-il martelé, tout en appelant à laisser la justice faire son travail.