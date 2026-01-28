Sénégal: Zone industrielle de Diamniadio - L'Etat s'engage pour une 'compétitivité' des PME-PMI (Officiel)

28 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diamniadio — L'Etat du Sénégal travaille à trouver des solutions destinées à donner plus de marge et plus de compétitivité aux Petites et moyennes entreprises (PME) et aux Petites moyennes industries (PMI) de la zone industrielle de Diamniadio, dans le département de Rufisque, a-t-on appris, mardi, du Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ibrahima Thiam.

"Le gouvernement travaille pour des solutions qui donnent beaucoup plus de marge aux PME et aux PMI de la zone industrielle de Diamniadio", a-t-il indiqué à la fin d'une visite des sites industriels de cette zone industrielle qui s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de promotion et de développement des PME et des PMI.

Elle a été organisée par l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI), une structure du ministère du Commerce et de l'Industrie, chargée d'aménager et de promouvoir les sites industriels du Sénégal.

Le Secrétaire d'Etat a rappelé que le Sénégal compte beaucoup sur les PME et PMI, un secteur qui occupe 90 % du tissu économique national, pour l'industrialisation de l'économie.

Il a également expliqué que cette visite a été organisée pour voir les difficultés et préoccupations des acteurs de la zone industrielle de Diamniadio, assurant que la tutelle va travailler pour leur trouver des solutions, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de promotion et de développement des PME et PMI.

