Sénégal: Saint-Louis - La SN-HLM compte réaliser 2200 logements en 2026 (DG)

Saint-Louis — Le directeur général de la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN-HLM), Bassirou Kébé, a affirmé mardi, sa volonté de réaliser cette année, "un record historique" de plus de 2200 unités d'habitation.

"En lançant aujourd'hui la troisième phase du site de Ngallèle, nous ne posons pas seulement les fondations physiques, nous consolidons une trajectoire institutionnelle", a dit M. Kébé, qui promet de réaliser en 2026, "plus de 2200 unités d'habitation, ce qui sera un lieu record historique pour la SN-HLM".

Il s'exprimait à Saint-Louis (nord) où s'est tenue en présence du secrétaire d'Etat chargé du Logement, Momar Talla Ndao, une double cérémonie de remise de clés de la phase 2 et du lancement de la troisième phase de Ngallèle.

"Avec Ngallèle, c'est un second signal fort que nous donnons à la nation", a ajouté M. Kébé, notant que "ce programme symbolise la volonté de la SN-HLM de contribuer à l'équité territoriale, à la décentralisation de l'offre de logement".

Il a souligné qu'à travers cette cérémonie, la SN-HLM exprime non seulement ses ambitions pour Saint-Louis, mais également pour Kaolack, Tambacounda et pour l'ensemble des pôles territoires inscrits dans le portefeuille de projets.

Le secrétaire d'Etat chargé du Logement a félicité le DG de la SN-HLM pour ce projet qui constitue "une relance du secteur de la construction".

Momar Talla Ndao a aussi salué le rôle des "pionniers" de la SN-HLM et de la Société immobilière du Cap-Vert (SICAP) dans le domaine de l'habitat et du logement.

"Dans chaque pôle, nous avons constaté qu'il y a des représentants de la SN-HLM, ce qui constitue déjà une innovation", a indiqué M. Ndao, se réjouissant ainsi de "l'opérationnalisation de la vision des hautes autorités pour les régions de l'intérieur du pays.

Pour lui, "l'objectif est que les populations de ces régions puissent avoir une offre en logement de qualité et c'est ce que nous avons constaté aujourd'hui à Ngallèle".

Représentante de la commune de Gandon, Sokhna Astou Diop a souligné que ce projet de logements "constitue un acte fort en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations locales et renforce l'attractivité territoriale".

Elle a profité de cette occasion pour rappeler la nouvelle attribution de 50 ha de la commune de Gandon à la SN-HLM et formule le voeu pour le démarrage effectif du projet dans les délais et dans l'intérêt des populations.