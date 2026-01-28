Madagascar: Antananarivo - Les coupures d'électricité reviennent

28 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Les grognes contre les coupures de courant ressurgissent à Antananarivo. Plusieurs quartiers desservis par le Réseau Interconnecté d'Antananarivo (RIA) connaissent ces derniers jours des interruptions d'électricité, allant de microcoupures répétitives, dans certains quartiers, à de longues coupures dans d'autres. « Depuis ce matin, les coupures de courant perturbent fortement nos activités.

L'électricité fonctionne par intermittence : 10 à 15 minutes allumée, puis 15 minutes coupée. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, vers 15 heures, que le courant est redevenu stable, permettant enfin de recharger les téléphones et d'allumer l'ordinateur », témoigne un habitant de Bemasoandro Itaosy, hier.

Ces microcoupures ont affecté plusieurs quartiers, d'Antananarivo jusqu'à Antsirabe. Beaucoup se sont plaints des impacts de ces petites coupures. Des clients de la Jirama à Ambavahaditokana, à Andraisoro, entre autres, ont demandé aux responsables de se pencher sur ces coupures de courant répétitives qui causent de vrais dégâts. Ils ont témoigné que leurs appareils électroménagers, comme le poste de télévision, le fer à repasser et la bouilloire électrique, ont été endommagés pendant ces problèmes d'approvisionnement électrique.

Des habitants d'Antananarivo affirment avoir remarqué ces microcoupures depuis près d'une semaine, mais elles ont été particulièrement intenses hier. La cause exacte de ces interruptions n'a pas été communiquée, mais la Jirama assure qu'elles ne devraient plus se reproduire ce jour.

Dans d'autres quartiers, certains clients ont subi de longues coupures. « Le courant a été coupé vers 19 heures lundi et n'est revenu que l'après-midi d'hier », raconte une mère de famille à Ivandry. La Jirama précise qu'il ne s'agit pas de délestage, mais de problèmes techniques.

