Madagascar: Rugby / XXL Top 12 - TAM Anosibe-Uscar pour la reprise du championnat

Le championnat de Madagascar Élite fédérale 1, appelé aussi XXL Energy Top 12, fera son retour après un arrêt de plus de deux mois. Il entre dans sa cinquième journée ce dimanche 1er février au stade Makis Andohatapenaka.

Une journée riche en affiches, avec dès 9h le choc féminin entre le RCTS Soavinandriana et le FTM Manjakaray. À 11h, le XXL Top 12 proposera un duel très attendu entre le TAM Anosibe et l'USCAR Commune. L'après-midi s'annonce tout aussi intense avec USA Ankadifotsy, de plus en plus performant, face à Mang'Art de Manjakaray à 13h, avant la confrontation entre TFMA Ankasina et TFA Anatihazo à 15h. Les supporters sont attendus en nombre pour soutenir leurs équipes respectives.