Madagascar: Tennis de table/ Mondiaux - Deux équipes malgaches en lice à Londres

Deuxième participation. Madagascar participera bel et bien aux championnats du monde de tennis de table par équipes à Londres du 28 avril au 10 mai. Deux équipes de la Grande Île, celles masculine et féminine, ont obtenu leur qualification lors des championnats d'Afrique en Tunisie en octobre.

Madagascar fera ainsi partie des soixante-quatre nations en lice à ce rendez-vous mondial. Huit pongistes y défendront les couleurs nationales, dont six expatriés, trois garçons et trois filles, et deux locaux, un garçon et une fille. L'équipe masculine est composée de Fabio Rakotoarimanana, Antoine Razafinarivo, Setra Rakotoarisoa, qui évoluent tous en France, et le joueur local Itokiana Razafindrakoto. La formation féminine est quant à elle constituée de trois expatriées, en l'occurrence Hanitra Raharimanana, Edena Prévot, Niantsa Randrianarisoa, renforcées par la championne nationale Santariniaina Raharijaona.

Madagascar évoluera dans le groupe 3 en compagnie du Danemark, du Mexique et de la Mongolie chez les garçons. Les filles sont quant à elles tirées dans la poule du Chili, de la Slovaquie et de Nauru. « Les expatriés sont déjà en préparation et sont en pleine compétition chez eux. Les locaux entameront bientôt leur mise en condition », confie le directeur technique national, Patrick Razakarisoa. La délégation dirigée par ce dernier s'envolera pour l'Angleterre vers mi-avril. Ce sera la deuxième participation malgache après la première à Busan, en Corée du Sud, en 2024.