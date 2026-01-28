Madagascar: Musique classique à l'IFM - La polyphonie vocale à l'honneur

Le choeur Ami Choir a brillé lors du 165e concert classique de midi organisé à l'IFM, offrant une programmation riche et variée qui a séduit le public.

Hier, l'Institut français de Madagascar (IFM) a accueilli le 165e concert classique de midi, organisé par Madagascar Mozarteum, avec le choeur Ami Choir mis à l'honneur. La prestation s'est déroulée en deux parties distinctes, mêlant chansons françaises et chants a cappella de styles divers, dans une ambiance chaleureuse et raffinée.

La première partie a été entièrement dédiée aux chansons françaises pour choeur a cappella, avec des oeuvres de Francis Poulenc et d'autres compositeurs, dont Margoton va t'à l'eau (SATB), La belle se sied au pied de la tour (SATB), Pilons l'orge (SATB), et finalisée par Les Tisserands. L'orchestre a ouvert et accompagné ces morceaux, donnant une vitalité et une richesse musicales à l'ensemble.

La seconde partie a proposé un recueil de chants a cappella pour choeurs de différents styles, avec notamment Ain't That Good News (arr. Stacey Gibbs), Hope (Zachary J. Moore), et s'est clôturée par Sigalagala (S. A. Otieno), offrant au public un panorama des répertoires contemporains et traditionnels adaptés à un choeur mixte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Fondé en 2006, l'AmiChoir se distingue par son approche dynamique et expressive du chant choral. Dirigé depuis une dizaine d'années par Hasina Rakotonindrainy, le choeur combine musique contemporaine et accompagnements instrumentaux tout en restant inclusif : les formations sont ouvertes à tous les élèves, chanteurs ou instrumentistes, quel que soit leur niveau.

OEuvres sacrées

Le répertoire est finement choisi pour s'adapter à des ensembles mixtes, de femmes ou d'hommes, avec un effectif moyen d'une trentaine de choristes.

Au fil des années, l'Ami Choir a multiplié les prestations, interprétant des œuvres sacrées comme la Missa Longa de Mozart ou le Gloria de Vivaldi, ainsi que des opérettes comme La Duchesse de Gerolstein de Jacques Offenbach et Didon et Énée de Henry Purcell. Le choeur participe également à de nombreux événements internes, tels que les concerts de fin d'année ou les cérémonies de graduation, mais aussi à des concerts externes, comme la célébration du 100 concert de midi de Madagascar Mozarteum ou des événements de coopération culturelle, par exemple entre Madagascar et la Corée du Sud.

Pour cette année, en collaboration avec Madagascar Mozarteum, le concert de midi inaugurera une série de compositions modernes et contemporaines, confirmant la vocation artistique et innovante du choeur. En 2026, l'Ami Choir célébrera ses 20 ans d'existence, avec une série d'événements et de concerts où il occupera une place centrale, témoignant de son rayonnement et de sa contribution à la vie musicale malgache.