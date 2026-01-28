Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Paris disposé à accompagner le Sénégal (Ministre)

Dakar — La ministre déléguée française chargée de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Eléonore Caroit a réaffirmé, mardi, à Dakar, la disponibilité de son pays à accompagner le Sénégal dans l'organisation des jeux olympiques de la jeunesse 2026 (JOJ) Dakar 2026.

"La France a une coopération importante avec le Sénégal dans plusieurs secteurs dont celui du sport. Nous avons organisé les Jeux olympiques d'été de 2024. Nous souhaitons à ce titre accompagner le Sénégal dans l'organisation des JOJ 2026", a-t-elle déclaré lors d'une rencontre avec des journalistes.

" (...) Dans le cadre de cette coopération, nous avons eu l'opportunité de voir le +learning academy+ un projet hyper intéressant de formation de jeunes pour l'organisation d'événements sportifs de haut niveau", a-t-elle ajouté.

Eléonore Caroit a participé du 26 au 27 janvier à Dakar à la réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations unies sur l'eau qui se tiendra à Abhu Dhabi; aux Emirats arabes unis en décembre 2026.

En marge de cette rencontre, la ministre déléguée française chargée de la Francophonie et des Partenariats internationaux a dit avoir visité le lycée français Jean Mermoz, pour s'entretenir avec le personnel et les élèves, de la réforme sur l'enseignement français à l'étranger.

Elle a également fait part de sa visite à l'Île de Gorée, dans le cadre d'une éventuelle coopération culturelle avec la mairie de Gorée, notamment sur le projet du "Musée de la mer".

" (...) J'ai pu, à la fois, voir notre coopération culturelle sur le Musée de la mer, mais également la Maison des esclaves, ce qui a été aussi un moment très fort", a-t-elle dit.