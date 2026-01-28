Sénégal: Tambacounda - Des attestations de formation et des kits apicoles remis à 35 jeunes

28 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tambacounda — L'Union nationale des apiculteurs du Sénégal (UNAS), en partenariat avec le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), a remis des kits apicoles et des attestations de fin formation à 35 jeunes des départements de Tambacounda et de Koumpentoum, afin qu'ils puissent développer leurs propres unités de production, a appris l'APS.

"Au total, 35 jeunes de Dialocoto (département de Tambacounda) et Bamba Thialène (département de Koumpentoum) ont reçu leurs attestations de formation en apiculture ainsi que des kits apicoles composés de ruches modernes et d'équipements de protection, leur permettant de s'installer immédiatement dans l'activité et de développer des unités de production viables", peut-on lire dans le communiqué de l'UNAS.

La cérémonie de remise des kits et des attestations s'est tenue à Tambacounda en présence des adjoints aux maires des deux communes, Moussa Dramé et Mady Dansouba, de conseillers municipaux et des points focaux du CNCR.

Dans le cadre du projet Salouma, le CNCR avec l'appui de l'UNAS, entend ainsi contribuer à la professionnalisation de la filière apicole, à la création d'emplois décents en milieu rural et à la préservation de l'environnement, souligne le communiqué.

L'UNAS, une organisation faîtière membre du CNCR, est engagée dans la structuration, la promotion et le développement durable de la filière apicole au Sénégal, afin de permettre aux apiculteurs de mettre sur pied des unités durables.

Le Projet Salouma, financé par le Programme alimentaire mondial (PAM), a formé à l'échelle nationale 211 jeunes dans six régions (Tambacounda, Saint-Louis, Matam, Kolda, Ziguinchor, Kaolack) et équipé 200 d'entre eux en kits apicoles, précise l'UNAS dans son communiqué

