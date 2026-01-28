Madagascar: Littérature - Le Journal d'Anne Frank en malgache au coeur d'une rencontre

L'Institut français de Madagascar accueille, ce samedi 31 janvier, une rencontre autour de la traduction en malgache du Journal d'Anne Frank, portée par deux écrivains-traducteurs malgaches.

Œuvre emblématique de la mémoire du XX siècle, le Journal d'Anne Frank continue de traverser les frontières et les langues. À Madagascar, cette voix universelle de courage, de jeunesse et de résilience résonne désormais en malgache. À l'occasion de cette parution, l'Institut français de Madagascar (IFM) organise une rencontre avec les deux écrivains-traducteurs à l'origine de ce travail de longue haleine.

Riambola Mitia et Michèle Rakotoson seront présents à la médiathèque de l'IFM pour échanger avec le public autour de cette traduction réalisée avec le soutien de VIMA. Ensemble, ils reviendront sur les étapes, les enjeux et les choix linguistiques qui ont marqué ce projet, fruit de deux années de travail minutieux.

Traduit dans plus de 70 langues et adapté aussi bien au théâtre qu'au cinéma, le Journal d'Anne Frank est inscrit depuis 2009 au registre de la Mémoire du Monde de l'Unesco, en tant que patrimoine documentaire d'intérêt universel. Sa traduction en malgache s'inscrit ainsi dans une dynamique de transmission culturelle et mémorielle, permettant à un nouveau public d'accéder à ce témoignage majeur de l'Histoire.

Au cours de la rencontre, les deux traducteurs dialogueront notamment avec Holy Danielle autour des défis posés par le passage du français au malgache. Ils aborderont les complexités linguistiques et culturelles liées à la restitution fidèle de la pensée d'Anne Frank, tout en rendant son texte accessible et vivant pour les lecteurs malgaches.

Cette rencontre se veut à la fois littéraire, pédagogique et mémorielle. Elle offre un espace de réflexion sur la traduction comme acte de médiation culturelle, mais aussi sur l'importance de faire circuler les grandes œuvres du patrimoine mondial dans les langues nationales.