Madagascar: Patrimoine et musées - Experts français et malgaches en dialogue

Une table ronde réunira, à l'Institut français de Madagascar (IFM), des spécialistes de renom pour réfléchir aux enjeux de conservation, d'exposition et de valorisation des collections muséales à Madagascar.

Comment préserver durablement les collections, améliorer leur exposition et renforcer leur valorisation dans les musées malgaches ? Ces questions seront au cœur d'une table ronde organisée par l'Institut français de Madagascar, à Analakely, ce jour. L'événement, en entrée libre, s'inscrit dans une dynamique de réflexion partagée entre experts internationaux et acteurs locaux du patrimoine.

À cette occasion, l'IFM accueillera deux figures majeures du patrimoine français : Jean-Luc Martinez, ambassadeur thématique chargé de la coopération internationale dans le domaine du patrimoine, et Rose-Marie Mousseaux, directrice du Musée d'Archéologie nationale et du domaine national de Saint-Germain-en-Laye, apporteront leurs expertises et leurs retours d'expérience sur les politiques de conservation et de muséologie.

Le dialogue se fera avec des acteurs clés du patrimoine malgache. Le Pr Lucien Rakotozafy, directeur de l'Institut des Civilisations Musée d'art et d'archéologie de l'Université d'Antananarivo, Bako Rasoarifetra, présidente de l'Icom Madagascar, ainsi que Hobisoa Raininoro, curatrice à la Fondation H, partageront leurs analyses des réalités locales, des défis structurels et des perspectives de développement des institutions muséales à Madagascar.

La table ronde sera modérée par Hélihanta, présidente du Musée de la photographie et responsable du département histoire de l'Université d'Antananarivo, garantissant la fluidité des échanges et la mise en perspective des différentes approches. Pensé comme un espace d'échange ouvert, ce rendez-vous ambitionne de croiser les regards, de confronter les pratiques et d'ouvrir des pistes de réflexion autour de la conservation, de la gestion des collections et de la muséologie, dans un contexte où la valorisation du patrimoine constitue un enjeu culturel et éducatif majeur.