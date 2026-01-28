Madagascar: Ambohimanarina - Une femme arrêtée pour vol de bœufs

28 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Une femme a été interpellée à Ambohimanarina lundi après-midi pour détention de deux boeufs volés. L'opération a été menée après un renseignement signalant la présence d'animaux dans une propriété du fokontany Ampefiloha Ankeniheny.

Arrivées sur les lieux, les Forces de la police, accompagnées des responsables locaux, ont découvert un bovidé noir déjà abattu et un autre marron à tête blanche encore vivant, attaché dans la cour. La suspecte n'a pas pu présenter les documents requis et a affirmé que son mari était responsable de l'acquisition des bêtes, sans pouvoir préciser où il se trouvait. Elle a été conduite au commissariat du sixième arrondissement avec les animaux pour les besoins de l'enquête.

Dans la soirée, un homme s'est présenté pour vérifier si les bovidés correspondaient à ceux volés à son père. Les couleurs décrites concordaient avec celles des bœufs retrouvés, et il a indiqué qu'une plainte avait déjà été déposée auprès de la gendarmerie d'Imerimandroso. Plus tard, son père est arrivé au commissariat avec deux gendarmes et a présenté les Fiches individuelles de bovin (FIB), confirmant la légitimité de sa possession.

