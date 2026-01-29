Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 janvier 2026

revue de presse

L'OMS publie de nouvelles lignes directrices pour promouvoir une alimentation saine en milieu scolaire

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une alimentation saine à l’école peut contribuer à l’adoption d’habitudes alimentaires bénéfiques tout au long de la vie. Dans un communiqué rendu public le 27 janvier, l’institution a présenté une nouvelle ligne directrice mondiale portant sur des politiques et interventions fondées sur des données probantes visant à créer des environnements alimentaires scolaires plus sains.

Pour la première fois, l’OMS recommande aux pays d’adopter une approche globale de l’école. Cette approche vise à garantir que les aliments et les boissons fournis dans les établissements scolaires, ainsi que ceux disponibles dans l’ensemble de l’environnement alimentaire scolaire, soient sains et nutritifs. [Source allAfrica]

États-Unis – Afrique : Un sommet sur les minerais critiques en préparation

Une réunion internationale sur les minerais critiques se tiendra le 4 février prochain entre les États-Unis et plusieurs pays africains, parmi lesquels les plus directement concernés que sont la République démocratique du Congo, le Kenya et la Guinée. Cette rencontre vise à renforcer la coopération autour de ressources devenues stratégiques pour les économies et les industries de haute technologie.

Après l’initiative américaine autour d’un « conseil de paix » pour la bande de Gaza, Washington s’attaque désormais plus frontalement à la question des minerais critiques. L’objectif affiché du président Donald Trump est de remettre les États-Unis au centre du jeu international, tout en consolidant les chaînes d’approvisionnement nationales pour réduire la dépendance à la Chine, devenue incontournable dans ce secteur.

Ces minerais sont indispensables à la fabrication de nombreuses technologies de pointe, ce qui explique aussi l’attention portée à des zones riches en ressources, comme le Groenland. [Source Afrik.com]

Angola : Afreximbank accorde $1,75 milliard à la Sonangol

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a annoncé l’octroi d’une facilité syndiquée de rachat de créances de 1,75 milliard de dollars américains en faveur de la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale angolaise. Cela dans le but de soutenir ses besoins opérationnels et d’investissement, selon un communiqué parvenu ce mercredi à APA.

Conclue en collaboration avec d’autres arrangeurs principaux mandatés, cette opération vise à permettre à la Sonangol de faire face à ses dépenses d’exploitation et à ses programmes d’investissement, tout en assurant un financement durable du secteur pétrolier et gazier angolais.

Selon le communiqué, ce financement stratégique illustre l’engagement d’Afreximbank en faveur de modèles de financement africains soutenant la croissance économique, l’industrialisation, l’autonomie économique et la souveraineté des États du continent. [Source Apanews]

La Cédéao lève ses dernières sanctions contre la Guinée après l’élection de Mamadi Doumbouya

L’organisation ouest-africaine a annoncé, mercredi 28 janvier, la levée totale des sanctions imposées à la Guinée depuis le coup d’État de 2021, à la suite de l’élection présidentielle remportée fin décembre par le général Mamadi Doumbouya, chef de la transition.

Réunie mercredi, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a décidé de lever avec effet immédiat l’ensemble des sanctions encore en vigueur contre la Guinée. Ces mesures avaient été imposées après le coup d’État de septembre 2021 mené par le colonel Mamadi Doumbouya, devenu depuis général. La décision intervient après l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, remportée par Mamadi Doumbouya avec 86,72 % des suffrages, au terme de près de quatre années de transition politique. [Source Africa Radio]

Somalie : Chaos au Parlement autour des amendements constitutionnels

Mercredi, une session conjointe du Parlement somalien a été suspendue après des échauffourées entre députés. Le président du Parlement avait tenté de faire adopter des amendements à la constitution provisoire, en vigueur depuis 2012.

L’opposition affirme que ces changements visent à prolonger le mandat des députés, dont le terme expire en mai, et du président, qui se termine en juin.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des députés se confrontant physiquement. L’Internal Security Minister, membre de la chambre haute et soutien des amendements, a été filmé dans une altercation avec Hassan Yare, député d’opposition. [Source Africanews]

Le Sénégal lourdement sanctionné, le Maroc épinglé, la CAF sévit après la finale tendue de la CAN

Plus d’une semaine après la finale mouvementée de la CAN 2025 remportée par le Sénégal (1-0 a.p.), la Confédération africaine de football (CAF) a fini de statuer sur les incidents qui ont émaillé la rencontre.

La commission de discipline de l’instance a ainsi infligé de lourdes sanctions, principalement aux vainqueurs sénégalais, avec une suspension de 5 matchs de la CAF pour le sélectionneur Pape Thiaw et les joueurs Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Mais le Maroc, pays hôte, n'a pas été épargné non plus. [Source RFI]

Uemoa : Le Mali devient la 1ère puissance militaire

Le Mali devient la première puissance militaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) devant la Côte d’Ivoire longtemps considérée comme le leader de la sous-région. C’est ce qui ressort du classement 2026 du Global Firepower, un cabinet américain d’analyse des capacités militaires.

Selon Global Firepower dont l’évaluation se fait grâce à l’indice « Power Index », basé sur une soixantaine de critères, le Mali se positionne comme la première puissance militaire de l’Uemoa. La Côte d’Ivoire recule d’un rang et occupe désormais la deuxième place dans cet espace économique sous-régional.

Les indicateurs utilisés par Global Firepower pour faire ce classement sont les « effectifs militaires, les capacités aériennes et navales, les moyens financiers, la logistique et l’accès aux ressources naturelles et le budget de défense ». [Source ouestaf]

Préavis de grève dans le secteur pétrolier : Oligui Nguema s’implique pour désamorcer la crise au Gabon

Face aux tensions sociales au sein du secteur pétrolier, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce mercredi 28 janvier 2026, les représentants syndicaux du secteur. Une audience décisive, perçue comme un signal politique fort, qui ouvre la voie à des mesures concrètes contre la précarité de l’emploi et les abus de sous-traitance.

Soucieux de préserver la paix sociale dans un secteur stratégique pour l’économie nationale, le Président de la République, Chef de l’État et Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience aux représentants des syndicats du secteur pétrolier. Cette rencontre intervient dans un contexte de crispation sociale, marqué par le dépôt d’un préavis de grève par les organisations syndicales. [Source Gabon Media Time]

Restitution de biens culturels : Le Sénat français approuve une loi-cadre permettant de rendre les œuvres acquises pendant la colonisation à leur pays d’origine

Des pièces d’un trésor malien, des effets personnels d’un émir algérien du XIXᵉ siècle… Face aux demandes de restitution qui affluent, le Sénat a adopté, mercredi 28 janvier, une loi-cadre pour faciliter la sortie de biens coloniaux des collections françaises.

Attendu de longue date et plusieurs fois repoussé, ce texte du gouvernement a été approuvé à l’unanimité par les sénateurs. Il est désormais transmis à l’Assemblée nationale. Concrétisation d’une promesse du président de la République, Emmanuel Macron, lancée à Ouagadougou en 2017, le projet de loi entend encadrer le processus complexe de restitution de biens acquis par la France de manière « illicite », souvent durant la période coloniale.

Il permettra, à terme, d’apporter une réponse plus efficace et documentée aux pays réclamant la restitution d’œuvres ou d’objets actuellement conservés dans les musées français. [Source Le Monde Afrique]

Niger : Des tirs et détonations d'origine inconnue entendus dans la nuit à l'aéroport de Niamey

L'aéroport international de Niamey a été le théâtre de violences tard mercredi soir. De fortes détonations et des tirs nourris ont été signalés cette nuit dans la zone. Le calme est revenu mais l'identité des assaillants n'est pas connue et aucun bilan n'est disponible pour l'instant.

Les échanges de tirs ont commencé peu après minuit dans la zone de l'aéroport Diori Hamani dans le sud-est de Niamey. C'est là que se trouve la Base 101 de l'armée de l'air nigérienne ainsi qu'une base de drones. C'est également dans cette zone qu'est entreposée une importante cargaison d'uranium dans l'attente d'être exportée.

C'est là encore que se trouve le quartier général de la Force unifiée antidjihadiste créée par le Niger, le Burkina Faso et le Mali. [Source PressAfrik]