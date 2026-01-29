Rwanda: Kigali poursuit Londres en justice pour dénoncer des violations de l'accord migratoire signé en 2022

29 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Lucie Mouillaud

Kigali a annoncé cette semaine avoir lancé une procédure devant la Cour permanente d'arbitrage à La Haye pour dénoncer des violations de l'accord migratoire signé en 2022 avec Londres. Le projet controversé prévoyait l'envoi au Rwanda de migrants arrivés illégalement sur le territoire britannique. Un accord qui avait été abandonné en 2024 par le gouvernement travailliste nouvellement élu

Dans son communiqué, le Rwanda affirme que le Royaume-Uni a violé l'accord conclu entre les deux pays sur certaines modalités financières. Si le projet a publiquement été abandonné en juillet 2024 par les autorités britanniques, selon Kigali, les discussions n'ont pas abouti la même année, ni sur les termes d'une résiliation officielle, ni sur le renoncement à deux paiements dus en 2025 et 2026 d'un montant de 50 millions de livres sterling chacun.

En mars dernier, le Rwanda réclamait déjà le règlement du solde de l'accord migratoire une semaine après l'annonce de la suspension de la majorité des aides financières britanniques. Des sanctions liées au conflit à l'est de la RDC.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Royaume-Uni a « clairement indiqué qu'il n'avait aucune intention d'effectuer de nouveaux paiements au titre du traité », affirme cette semaine Kigali, ajoutant que le pays n'a pas non plus tenu son engagement sur la réinstallation de réfugiés vulnérables accueillis par le Rwanda.

« Nous défendrons fermement notre position afin de protéger les contribuables britanniques », a réagi, en réponse, un porte-parole du Premier ministre du Royaume-Uni.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.