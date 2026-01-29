Rwanda: Kigali poursuit Londres en justice pour dénoncer des violations de l'accord migratoire signé en 2022

Kigali a annoncé cette semaine avoir lancé une procédure devant la Cour permanente d'arbitrage à La Haye pour dénoncer des violations de l'accord migratoire signé en 2022 avec Londres. Le projet controversé prévoyait l'envoi au Rwanda de migrants arrivés illégalement sur le territoire britannique. Un accord qui avait été abandonné en 2024 par le gouvernement travailliste nouvellement élu

Dans son communiqué, le Rwanda affirme que le Royaume-Uni a violé l'accord conclu entre les deux pays sur certaines modalités financières. Si le projet a publiquement été abandonné en juillet 2024 par les autorités britanniques, selon Kigali, les discussions n'ont pas abouti la même année, ni sur les termes d'une résiliation officielle, ni sur le renoncement à deux paiements dus en 2025 et 2026 d'un montant de 50 millions de livres sterling chacun.

En mars dernier, le Rwanda réclamait déjà le règlement du solde de l'accord migratoire une semaine après l'annonce de la suspension de la majorité des aides financières britanniques. Des sanctions liées au conflit à l'est de la RDC.

Le Royaume-Uni a « clairement indiqué qu'il n'avait aucune intention d'effectuer de nouveaux paiements au titre du traité », affirme cette semaine Kigali, ajoutant que le pays n'a pas non plus tenu son engagement sur la réinstallation de réfugiés vulnérables accueillis par le Rwanda.

« Nous défendrons fermement notre position afin de protéger les contribuables britanniques », a réagi, en réponse, un porte-parole du Premier ministre du Royaume-Uni.