Gabon: Fin de la grève des enseignants après un accord de sortie de crise

Après un mois et demi de grève, les enseignants et le gouvernement gabonais sont parvenus dans la nuit de mardi à mercredi à un accord de sortie de crise. Selon ce texte, le gouvernement a donné satisfaction à plusieurs revendications des enseignants. Ces derniers réclamaient des recrutements, des avancements et des reclassements gelés depuis 10 ans.L'accord a été signé mais les enseignants n'ont pas encore appelé formellement à une reprise des cours.

Selon le protocole de sortie de crise, près de 400 enseignants seront intégrés à la fonction publique. 1 800 bénévoles percevront un présalaire. Et 5 000 enseignants pourront bénéficier des avancements ou des reclassements, selon un chronogramme qui s'étalera jusqu'en décembre 2026. Paul Alain Evouna est l'un des 9 négociateurs de SOS Éducation, mouvement à l'origine de la grève : « Il y a eu beaucoup d'avancées et tout le monde a été pris en compte pour que personne ne dise qu'il n'est pas concerné. »

SOS Éducation annonce des assemblées générales samedi pour recueillir l'avis de sa base. Accusé d'ignorer la souffrance des élèves qui ne partaient plus à l'école depuis un mois et demi, l'UDB, le parti du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema a promptement réagi après la signature de cet accord.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« C'est près de 6 958 situations qui vont être mises en mouvement pour un impact budgétaire de 16 milliards de francs CFA [environ 24,4 millions d'euros] pour que nos enfants repartent dans les écoles, précise Julien Florent Assoumou Akue, député et président du groupe parlementaire de l'UDB. Vraiment chapeau pour ce qui a été fait ».

Tous les obstacles semblent désormais être levés pour une véritable reprise des cours dans tout le pays.