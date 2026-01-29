Afrique: La CAN, compétition continentale la plus suivie au monde

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 a tenu en haleine le football africain et mondial entre le 21 décembre 2025 et le 18 janvier 2026. Après le sacre du Sénégal, la CAF a publié des chiffres qui font de la compétition continentale la plus suivie au monde.

La CAN 2025 a marqué les esprits. Au-delà du terrain (CAN la plus prolifique de l'histoire avec 120 buts), les chiffres sur le plan digital font sensation. Selon un communiqué de la Confédération africaine de football (CAF), la Coupe d'Afrique est devenue la compétition continentale de football la plus suivie au monde avec « 6 milliards de vues numériques cumulées sur les réseaux sociaux tout au long de la compétition ».

Poursuivant sa communication, la CAF explique les recettes de cette prouesse. « Devenue la compétition continentale de football la plus suivie au monde, la CAN Maroc 2025 a généré 5,2 milliards de vues de vidéos, confirmant l'influence croissante du tournoi et l'enthousiasme exceptionnel des supporters africains. Le succès de la compétition repose avant tout sur l'implication des supporters. Pas moins de 285 millions d'interactions ont été enregistrées, illustrant un niveau d'engagement et d'attachement sans précédent. (...) TikTok s'est imposé comme le coeur de la dynamique numérique du tournoi. Plus d'un million de vidéos réalisées par les supporters sous le mot-hashtag #TotalEnergiesAFCON2025 ont transformé la compétition en un véritable phénomène culturel, bien au-delà des terrains. »