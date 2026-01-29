Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) a rendu public, ce mercredi 28 janvier 2026, un communiqué faisant le point sur la situation judiciaire de son secrétaire exécutif en chef, Yapo Yapo Calice.

Selon le document officiel signé du directeur de cabinet du président du Pdci-Rda, Alain Cocauthrey, répondant à une convocation des autorités policières, Yapo Yapo Calice s'est présenté le mardi 27 janvier 2026, à la Préfecture de police d'Abidjan, où il a été auditionné durant plusieurs heures avant d'être placé en garde à vue.

Cette audition s'inscrit dans une procédure judiciaire engagée à son encontre. Le lendemain, mercredi 28 janvier 2026, le secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda a été présenté au parquet et entendu par le procureur de la République près le Tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau. À l'issue de cette audience, Yapo Yapo Calice a été inculpé pour trouble à l'ordre public, diffamation et tribalisme, avant d'être mis en liberté. Le communiqué précise par ailleurs que le procès est fixé au vendredi 20 février 2026, date à laquelle l'affaire sera examinée sur le fond par la juridiction compétente.

Dans l'intervalle, la direction du Pdci-Rda appelle l'ensemble de ses militantes et militants au calme, à la retenue et à la sérénité, les exhortant à adopter une attitude responsable face à cette situation. Le parti insiste sur le respect des lois de la République et des valeurs de paix qui fondent son engagement politique.

« Le président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam, qui suit personnellement l'évolution de ce dossier, remercie et félicite les conseils de Yapo Calice ainsi que les militantes et les militants pour leur soutien et les invite à demeurer mobilisés dans le strict respect des lois de la République et les valeurs de paix qui fondent notre engagement politique », précise le communiqué du directeur de cabinet du président du Pdci-Rda, Alain Cocauthrey.

« Le président du Pdci-Rda reste attentif à l'évolution de la situation et tiendra les militantes et militants informés, en temps opportun », conclu le communiqué. Cette note marque la position officielle du Pdci-Rda dans une affaire qui continue de susciter une vive attention au sein de la classe politique et de l'opinion nationale.