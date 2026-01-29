Afrique: Fin de la visite officielle d'Ousmane Sonko au Maroc

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a regagné Dakar mercredi soir, au terme d'une visite officielle de trois jours au Maroc, a constaté l'envoyé spécial de l'APS.

Le chef du gouvernement et les personnalités qui l'accompagnaient sont arrivés à l'aéroport international Blaise-Diagne de Diass (ouest), vers 20 h 20, par un vol spécial de la compagnie Air Sénégal.

Ousmane Sonko effectuait une visite officielle au Maroc depuis lundi. Le Premier ministre a pris part à la 15e grande commission mixte sénégalo-marocaine, une réunion au cours de laquelle M. Sonko et son homologue du Maroc, Aziz Akhannouch, ont passé en revue la coopération des deux États, en présence de plusieurs personnalités sénégalaises et marocaines.

Il s'est recueilli au mausolée de Mohammed V (1909-1961), le sultan du Maroc, devenu roi du pays à la suite de son indépendance en 1956.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Sénégal et le Maroc doivent donner "une nouvelle impulsion" à leurs relations, a affirmé M. Sonko en présence de M. Akhannouch, lors de la 15e grande commission mixte de coopération, lundi, à Rabat.

"Notre environnement géostratégique est confronté à plusieurs défis, notamment au Sahel. Il nous faut une stratégie commune pour accélérer l'intégration du continent", a dit le Premier ministre marocain.

Les deux gouvernements ont signé 17 nouveaux accords de coopération, lors de cette rencontre bilatérale. Les accords portent sur les infrastructures portuaires, l'enseignement supérieur, la sécurité routière, la fiscalité, les finances publiques, la coopération industrielle, la santé animale, l'économie numérique et d'autres secteurs.

"La ZLECAf est une ambition claire"

Le Sénégal et le Maroc peuvent être à la pointe de l'intégration économique de l'Afrique en servant de moteur à la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), a déclaré M. Akhannouch.

"La ZLECAf est une ambition claire, qui vise à faciliter le commerce et à encourager l'investissement intra-africain. Le Sénégal et le Maroc peuvent être le moteur de cette dynamique économique pour accélérer l'intégration économique du continent", a-t-il assuré.

Au moment où Ousmane Sonko effectuait sa visite officielle dans le royaume, le Sénégal a réaffirmé son soutien "ferme et constant" au plan marocain d'autonomie du Sahara, dont le Front Polisario défend la souveraineté depuis plusieurs décennies.

"La République du Sénégal réitère son soutien ferme et constant à l'intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire national, y compris la région du Sahara", a écrit, sur son compte X, le ministère sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Des Sénégalais vivant au Maroc ont informé Ousmane Sonko des projets et propositions avec lesquels ils veulent participer à la construction du Sénégal. Ils ont rencontré M. Sonko au complexe culturel Anfa, situé près du consulat général du Sénégal à Casablanca.

Les incidents survenus au cours de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025, entre le Maroc et le Sénégal, ne peuvent être considérés comme des "fractures politiques ou culturelles" entre les deux pays, a déclaré le Premier ministre sénégalais, à Rabat.

Les Lions du Sénégal et les Lions de l'Atlas, l'équipe du Maroc, jouaient la finale de la 35e CAN lorsqu'un penalty a été accordé aux Marocains par l'arbitre, deux minutes après qu'un but a été refusé au Sénégal. Estimant que l'arbitre était partisan, le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a demandé à ses joueurs de rejoindre les vestiaires en guise de protestation.

L'équipe sénégalaise, sous la houlette de Sadio Mané, a accepté ensuite de poursuivre la finale qu'il a fini par remporter, 1-0.

Une visite de la plateforme industrielle de l'Office chérifien des phosphates

Dix-huit supporters sénégalais ont été arrêtés lors des échauffourées. Ils sont placés en détention provisoire au Maroc et sont accusés d'avoir commis des actes de "hooliganisme" lors de la finale. Leur procès a été reporté au jeudi 29 janvier, après son ouverture, la semaine dernière, devant un tribunal de Rabat.

Au Maroc, Ousmane Sonko a visité, mercredi, dernier jour de sa visite, la plateforme industrielle de l'Office chérifien des phosphates (OCP), à Jorf Lasfar, à quelque 230 kilomètres de Rabat.

L'OCP est l'un des leaders mondiaux de l'extraction, de la transformation et de la commercialisation des phosphates.

Le Premier ministre a bouclé son séjour au Maroc par une visite de l'Université polytechnique Mohammed VI, où il a rencontré des étudiants sénégalais. Il a ensuite été raccompagné à l'aéroport par son homologue marocain et plusieurs membres du gouvernement du royaume.

M. Sonko était en compagnie des ministres Serigne Guèye Diop (Industrie et Commerce), Mabouba Diagne (Agriculture, Souveraineté alimentaire et Élevage), Daouda Ngom (Enseignement supérieur, Recherche et Innovation) et Abdourahmane Sarr (Économe, Plan et Coopération). Des directeurs généraux de sociétés nationales sénégalaises ont pris part à la visite.