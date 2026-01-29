Cote d'Ivoire: Littérature - 'Le Fils du Pays', un plaidoyer pour l'union des cadres au service du développement local

À travers son œuvre littéraire "Le Fils du Pays", l'écrivain ivoirien Mouhamadou Dosso adresse un message fort aux cadres et élites locaux : unir leurs forces afin d'impulser un développement inclusif et durable au bénéfice de leurs communautés. Paru aux éditions GNK au deuxième trimestre de l'année 2020, "Le Fils du Pays" demeure une actualité.

Le récit met en scène Mory, un fils du terroir animé par une vision progressiste, mais confronté à l'incompréhension et à la jalousie de son propre peuple. À travers ce personnage central, l'auteur dénonce les pesanteurs sociales qui freinent l'essor local et appelle à un sursaut collectif. « Le vrai progrès, c'est de créer un lendemain meilleur pour les enfants du futur », affirme Mory dans le roman, résumant ainsi la philosophie de l'ouvrage.

Un message clair qui invite les cadres à se positionner comme de véritables locomotives du développement socio-économique de leurs localités. Mouhamadou Dosso interpelle directement les maires, les députés, les présidents de conseils régionaux, les ministres-gouverneurs et les cadres à dépasser les clivages personnels pour travailler ensemble au bien-être des populations.

Pour l'auteur, le développement local ne peut être effectif que dans l'union, la solidarité et le sens du sacrifice. S'inspirant d'une sagesse bien ancrée dans la culture ivoirienne -- « l'enfant qui réussit est l'enfant de tout le village » -- "Le Fils du Pays" rappelle que la réussite individuelle prend tout son sens lorsqu'elle profite à la famille élargie et à la communauté. Une œuvre engagée qui fait de la littérature un puissant levier de conscientisation et d'action collective.