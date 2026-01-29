Sénégal: Vers un nouveau cadre de gouvernance des doléances et du droit de grève des agents publics

Dakar — Le chef de l'Etat a instruit, mercredi, le ministre de la Fonction publique et du Travail de proposer un nouveau cadre de gouvernance des doléances et du droit de grève des agents et syndicats du secteur public, tout en demandant aux autres membres du gouvernement de mettre en place des comités sectoriels et/ou spécialisés de dialogue social, en vue d'asseoir les consensus nécessaires au déploiement adéquat des réformes et politiques publiques.

"Soulignant l'impératif de tenir, avec les partenaires sociaux, une réunion d'évaluation et de suivi du traitement des doléances", Bassirou Diomaye Faye a demandé aux ministres "de mettre en place des Comités sectoriels et/ou spécialisés de Dialogue social, afin d'asseoir les consensus nécessaires au déploiement adéquat des réformes et politiques publiques", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

"Il instruit, en outre, le Ministre de la Fonction publique et du Travail de proposer un nouveau cadre de gouvernance des doléances et du droit de grève des agents et syndicats actifs dans le secteur public", indique le texte rendant compte de la réunion hebdomadaire du gouvernement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il ajoute le président de la République, considérant le dialogue social "comme une exigence dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques publiques sectorielles", a par ailleurs demandé au ministre de la Fonction publique et du Travail de présenter, "avant la fin du mois de février 2026, le rapport général d'évaluation des engagements relevant du Pacte national de Stabilité sociale pour une Croissance inclusive et durable, signé le 1er mai 2025".

"Insistant sur l'urgence de veiller au renforcement de la protection sociale des travailleurs et à la préservation soutenue des emplois", il a également instruit le Premier ministre "d'accélérer le processus de modernisation des institutions et du système national de retraite et de sécurité sociale, en travaillant à l'adoption des textes législatifs et réglementaires y relatifs, avant la fin du mois d'avril 2026".