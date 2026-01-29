Sénégal: Thiès va accueillir l'édition 2026 de la fête de l'indépendance, annonce le président Faye

Dakar — La ville de Thiès va accueillir, cette année, la célébration de la fête nationale du 4 avril, dans le cadre du "Programme Indépendance", annoncé en novembre dernier par le chef de l'Etat, a appris l'APS de source officielle.

Le président de la République a annoncé, en Conseil des ministres, mercredi, "sa décision de délocaliser, à Thiès, la célébration de la Fête nationale du 4 avril 2026". "Partant de sa décision de lancer un nouveau programme de modernisation des villes et territoires, dénommé "Programme Indépendance", à dérouler à partir de l'année 2026, le Chef de l'Etat réitère sa volonté de délocaliser la Fête nationale du 4 avril dans un chef-lieu de région, avec les meilleures conditions d'accueil et de déroulement en termes de disponibilité d'infrastructures et de commodités essentielles", souligne le texte.

Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement de faire le point sur les "choix prioritaires" retenus, la programmation des réalisations sur une période triennale et l'état d'avancement global du programme prioritaire "Indépendance" de l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050.

Le 19 novembre, le Président Faye avait annoncé, en Conseil des ministres, la décentralisation de la célébration de la fête nationale dans les capitales régionales, dès 2026, une initiative qui sera soutenue par un plan de modernisation des infrastructures "Programme Indépendance".