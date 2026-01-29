Sénégal: Bassirou Diomaye Faye en visite officielle au Congo à partir du 2 février

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé, mercredi, en Conseil des ministres, qu'il effectuera une visite officielle en République du Congo les 2 et 3 février prochains.

"Le chef de l'État se rendra, à son retour, dans les régions de Tambacounda et de Kédougou du 5 au 9 février 2026, dans le cadre d'une tournée économique visant à renforcer la dynamique de développement territorial", peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Le président de la République avait déjà conduit une tournée économique en Casamance du 20 au 25 décembre 2025.