Afrique: La 11ème session du Conseil Africain Franco-Arabe pour les Grades (CAFAG) à Libreville

28 Janvier 2026
Gabonews (Libreville)
Par JBA

Ce mercredi 28 janvier 2026, la capitale gabonaise Libreville a accueilli, la 11ème session du Conseil Africain Franco-Arabe pour les Grades (CAFAG), axée sur la recherche appliquée et le développement en Afrique. Cette rencontre a réuni des experts et des représentants des 27 pays membres pour discuter des défis et des opportunités liés à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique sur le continent.

Plus de 20 membres du CAFAG ont reçu le titre de Docteur Honoris Causa Au cours de la 11ème session du conseil Africain franco Arabe pour les grades en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle à la promotion de l'éducation et de la recherche en Afrique. Cette distinction vise à encourager et à valoriser les efforts des personnes qui œuvrent pour le développement de leur pays et de l'Afrique dans son ensemble.

Le CAFAG, qui regroupe des pays d'Afrique et du monde arabe, a pour mission, de promouvoir l'enseignement supérieur franco-arabe et de renforcer les capacités des institutions d'enseignement supérieur en Afrique. La session de Libreville a permis de discuter des stratégies pour atteindre ces objectifs et de promouvoir la coopération entre les pays membres ces objectif sont :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

  •  Promouvoir l'enseignement supérieur franco-arabe ;
  •  Renforcer les capacités des institutions d'enseignement supérieur ;
  •  Encourager la recherche scientifique et l'innovation ;
  •  Promouvoir la coopération entre les pays membres.

La session de Libreville a été l'occasion de renforcer les liens entre les pays membres et de discuter des défis et des opportunités liés à la recherche appliquée et au développement en Afrique.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.