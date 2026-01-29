Afrique: La 11ème session du Conseil Africain Franco-Arabe pour les Grades (CAFAG) à Libreville

Ce mercredi 28 janvier 2026, la capitale gabonaise Libreville a accueilli, la 11ème session du Conseil Africain Franco-Arabe pour les Grades (CAFAG), axée sur la recherche appliquée et le développement en Afrique. Cette rencontre a réuni des experts et des représentants des 27 pays membres pour discuter des défis et des opportunités liés à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique sur le continent.

Plus de 20 membres du CAFAG ont reçu le titre de Docteur Honoris Causa Au cours de la 11ème session du conseil Africain franco Arabe pour les grades en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle à la promotion de l'éducation et de la recherche en Afrique. Cette distinction vise à encourager et à valoriser les efforts des personnes qui œuvrent pour le développement de leur pays et de l'Afrique dans son ensemble.

Le CAFAG, qui regroupe des pays d'Afrique et du monde arabe, a pour mission, de promouvoir l'enseignement supérieur franco-arabe et de renforcer les capacités des institutions d'enseignement supérieur en Afrique. La session de Libreville a permis de discuter des stratégies pour atteindre ces objectifs et de promouvoir la coopération entre les pays membres ces objectif sont :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Promouvoir l'enseignement supérieur franco-arabe ;

Renforcer les capacités des institutions d'enseignement supérieur ;

Encourager la recherche scientifique et l'innovation ;

Promouvoir la coopération entre les pays membres.

La session de Libreville a été l'occasion de renforcer les liens entre les pays membres et de discuter des défis et des opportunités liés à la recherche appliquée et au développement en Afrique.