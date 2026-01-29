Afrique Centrale: Oligui Nguema à la IXe session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État de la CEEAC

28 Janvier 2026
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le 24 janvier 2026, le Chef de l'État, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema Brice Clotaire a pris part, en visioconférence, à la IXe session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEEAC.

Cette session était consacrée à la désignation du Vice-Président de la Commission et des Commissaires, pour un mandat de cinq ans. À l'issue des travaux, les Chefs d'État ont procédé, en huis clos, à la nomination des responsables appelés à renforcer le fonctionnement de l'institution communautaire. À l'issue de cette conférence des Chefs d'Etat, six nouveaux responsables ont été nommés. Le Gabonais Mapangou Moussadji Marcel occupe la fonction de commissaire à la commission Politique, Paix et Sécurité.

