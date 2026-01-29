Afrique Centrale: Oligui Nguema à la IXe session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État de la CEEAC

Le 24 janvier 2026, le Chef de l'État, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema Brice Clotaire a pris part, en visioconférence, à la IXe session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEEAC.

Cette session était consacrée à la désignation du Vice-Président de la Commission et des Commissaires, pour un mandat de cinq ans. À l'issue des travaux, les Chefs d'État ont procédé, en huis clos, à la nomination des responsables appelés à renforcer le fonctionnement de l'institution communautaire. À l'issue de cette conférence des Chefs d'Etat, six nouveaux responsables ont été nommés. Le Gabonais Mapangou Moussadji Marcel occupe la fonction de commissaire à la commission Politique, Paix et Sécurité.