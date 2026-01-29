Congo-Kinshasa: Lancement du Plan de réponse humanitaire 2026 sur fond de crise de financement

Le Gouvernement congolais et ses partenaires ont officiellement lancé, mercredi 28 janvier à Kinshasa, le Plan de réponse humanitaire pour l'année 2026.

Dans un contexte de baisse drastique de l'aide internationale, les autorités et les Nations Unies appellent à une gestion rigoureuse des ressources pour venir en aide à des millions de déplacés internes.

La République démocratique du Congo fait face à une équation complexe : une recrudescence des conflits dans l'Est entraînant des déplacements massifs de population, alors que le financement mondial de l'aide publique au développement connaît une chute sans précédent.

Bruno Lemarquis : « L'heure est grave »

Pour le coordonnateur résident des opérations humanitaires en RDC, Bruno Lemarquis, l'année 2025 a marqué un tournant dangereux avec une réduction sévère des budgets alloués par les principaux bailleurs de fonds, notamment les États-Unis d'Amérique.

« L'heure est grave car la dégradation sécuritaire dans l'Est provoque d'énormes mouvements de population au moment même où il y a une baisse drastique du financement humanitaire au niveau mondial. La RDC est particulièrement frappée par cette coupe financière », a-t-il alerté.

Vers une « utilisation rationnelle » et une mobilisation nationale

Face à cette pénurie de ressources, la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Eve Bazaiba, a exhorté les acteurs humanitaires à une discipline budgétaire stricte. L'idée est de faire « plus avec moins » pour ne pas abandonner les victimes.

Les axes stratégiques annoncés par le gouvernement incluent :

La gestion rationnelle : Optimisation des fonds sectoriels pour qu'ils atteignent directement les bénéficiaires.

L'effort propre : Une implication accrue du budget national pour compléter l'appui international.

Un nouveau cadre de collecte : La mise en place d'un mécanisme officiel pour la collecte de biens et de fonds au niveau national afin de soutenir les compatriotes sinistrés.

Une réponse multisectorielle

Signe de l'importance de ce plan, le lancement a vu la participation de nombreux membres du gouvernement Suminwa, dont la ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malu, et celle du Genre, Famille et Enfant, Micheline Kalama. Cette présence souligne que la réponse humanitaire ne se limite pas à l'aide alimentaire, mais englobe également l'éducation en situation d'urgence et la protection des femmes et des enfants, premières victimes des déplacements.

Alors que les besoins ne cessent de croître, le succès de ce plan 2026 reposera donc essentiellement sur la capacité de la RDC et des humanitaires à convaincre les bailleurs de ne pas se détourner d'une crise qui figure parmi les plus graves et les plus négligées au monde.