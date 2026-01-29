Le ministre de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités Khalid Al-Aysir a accompagné aujourd'hui l'ambassadeur de la Chine au Soudan lors de sa visite qu'il est la première visite diplomatique d'un diplomate étranger dans les rues de la capitale, Khartoum, afin de constater par lui-même le retour à la normale et la reprise des activités quotidiennes dans la ville.

La visite a inclus plusieurs sites clés, dont le Marché central, la place Jackson, la salle de l'Amitié, le marché d'Omdurman et la station des Martyrs.

L'ambassadeur de la Chine a observé les activités commerciales et de services ainsi que les interactions avec la population, témoignant du retour progressif à la stabilité.

Cette visite faisait suite à une visite du chargé d'affaires chinois, Xiu Jian, au ministère de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités.

Lors de leur rencontre, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération culturelle, médiatique et touristique, ainsi que du suivi et de la restauration des antiquités et des échanges d'expertise, le tout dans le but de consolider les relations bilatérales entre les deux pays.

Le ministre de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités, Khalid Al-Aisir, a affirmé que cette visite avait transmis des messages positifs à la communauté internationale quant au redressement de la capitale et au retour à la normale.

Il a également souligné l'importance des partenariats internationaux pour soutenir les efforts de stabilité et de développement.

De son côté, le chargé d'affaires de la République populaire de Chine a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux, saluant la résilience dont ont fait preuve les citoyens et réaffirmant l'engagement de son pays à maintenir son soutien au Soudan dans les divers domaines.