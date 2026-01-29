Sénégal: Affaire Pape Malick Ndour - la CCR dénonce un « acharnement judiciaire » et appelle au respect de l'État de droit

La Convergence des Cadres Républicains (CCR) est montée au créneau après la décision de la chambre d'accusation ordonnant la mise sous mandat de dépôt de son coordonnateur, Pape Malick Ndour. Dans un communiqué rendu public, l'organisation dénonce une procédure qu'elle juge politique et appelle à un traitement impartial du dossier.

La Convergence des Cadres Républicains (CCR) dit suivre « avec une attention particulière » l'évolution de la procédure judiciaire visant son coordonnateur, Pape Malick Ndour, à la suite de la décision de la chambre d'accusation ordonnant son placement sous mandat de dépôt.

Selon le communiqué, cette décision intervient après l'appel du parquet et l'ordonnance du juge sollicitant l'incarcération de l'intéressé. Face à cette situation, les avocats de Pape Malick Ndour ont introduit un pourvoi en cassation, une démarche qui, rappelle la CCR, est suspensive conformément aux dispositions légales en vigueur.

Tout en affirmant sa confiance en la Cour suprême, « instance qui statue exclusivement sur la base du droit », la CCR dénonce ce qu'elle qualifie d'« acharnement judiciaire » et d'« intimidation » à l'encontre de son coordonnateur. Pour l'organisation, la procédure en cours viserait un homme dont la seule faute serait de « gêner certains intérêts politiques ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La CCR insiste sur la nécessité de préserver les libertés fondamentales et le respect de l'État de droit, estimant que ceux-ci doivent prévaloir sur toute manoeuvre politique ou pression extra-judiciaire. Elle appelle ainsi les autorités compétentes à garantir un traitement « équitable et impartial » du dossier Pape Malick Ndour, conformément aux principes républicains.

Dans son communiqué, la Convergence des Cadres Républicains exhorte également les pouvoirs publics à s'abstenir de toute instrumentalisation de la justice à des fins partisanes. Elle réaffirme enfin son engagement en faveur de la justice, de la liberté et de la dignité de chaque citoyen, indépendamment de ses positions politiques ou de son influence.