Sénégal: Pool judiciaire financier - La chambre d'accusation décide le placement sous mandat dépôt à Pape Malick Ndour

28 Janvier 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

La Chambre d'accusation financière du Pool judiciaire financier (PJF) a ordonné, ce mardi 28 janvier 2026, le placement sous mandat de dépôt de Pape Malick Ndour. Cette décision fait suite à l'appel interjeté par le parquet contre l'ordonnance de placement sous bracelet électronique rendue précédemment par le président du collège des juges d'instruction financier.

En révoquant cette mesure alternative à la détention, la juridiction d'appel a estimé nécessaire le placement en détention provisoire de l'ancien ministre de la Jeunesse, poursuivi dans le cadre de l'affaire dite du Prodac.

Sauf l'introduction d'un pourvoi en cassation, Pape Malick Ndour devrait être conduit en milieu carcéral dans les prochaines heures, conformément à la décision de la Chambre d'accusation financière.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.