Sénégal: Pool judiciaire financier - La chambre d'accusation décide le placement sous mandat dépôt à Pape Malick Ndour

La Chambre d'accusation financière du Pool judiciaire financier (PJF) a ordonné, ce mardi 28 janvier 2026, le placement sous mandat de dépôt de Pape Malick Ndour. Cette décision fait suite à l'appel interjeté par le parquet contre l'ordonnance de placement sous bracelet électronique rendue précédemment par le président du collège des juges d'instruction financier.

En révoquant cette mesure alternative à la détention, la juridiction d'appel a estimé nécessaire le placement en détention provisoire de l'ancien ministre de la Jeunesse, poursuivi dans le cadre de l'affaire dite du Prodac.

Sauf l'introduction d'un pourvoi en cassation, Pape Malick Ndour devrait être conduit en milieu carcéral dans les prochaines heures, conformément à la décision de la Chambre d'accusation financière.