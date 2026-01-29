Sénégal: Le général d'armée Mbaye Cissé intronisé à l'International Hall of Fame du Command and General Staff College des États-Unis

Dakar a été le théâtre d'un événement militaire de premier plan avec l'intronisation officielle du général d'armée Mbaye Cissé à l'International Hall of Fame du US Army Command and General Staff College de Fort Leavenworth, aux États-Unis. La cérémonie s'est tenue le mardi 27 janvier 2026 au quartier Dial Diop, en présence de hautes autorités militaires nationales et internationales.

La distinction a été remise en présence du brigadier général Daniel Cederman, commandant général adjoint de la Southern European Task Force (SETAF), venu spécialement pour honorer cette reconnaissance d'envergure internationale. Cette intronisation consacre les officiers internationaux diplômés de cette prestigieuse institution américaine ayant atteint le sommet de leur carrière ou occupé des fonctions stratégiques de premier plan dans leurs pays respectifs.

Pour le général d'armée Mbaye Cissé, cette reconnaissance symbolise l'aboutissement d'un parcours exceptionnel, marqué par la rigueur, l'excellence professionnelle et un engagement constant au service des forces armées. Elle reflète également la qualité de la coopération militaire entre le Sénégal et les États-Unis, ainsi que le rayonnement international des cadres militaires sénégalais.

À travers cette distinction, le US Army Command and General Staff College rend hommage à une carrière exemplaire et à un leadership reconnu, inscrivant ainsi le nom du général Mbaye Cissé parmi les figures militaires internationales les plus éminentes de sa génération.