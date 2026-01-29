Sénégal: Ndiassane célèbre la mémoire de Cheikh Bouh Mohamed Kounta par une nuit de prières, mardi (Porte-parole)

Ndiassane — Le khalife général des khadres, Cheikh Bouh Sidy Moctar Kounta, va organiser, mardi prochain, une nuit de prières pour célébrer la mémoire de son grand-père Cheikh Bouh Mohamed Kounta, originaire de Ndankh, un village du département de Tivaouane (ouest), a annoncé son porte-parole, Khalifa Ababacar Kounta.

Selon le porte-parole du khalife des khadres, cette commémoration vise à raffermir les liens au sein de la famille Al-Kountiyou et à renforcer la cohésion entre les disciples de plusieurs pays de la sous-région, dont la Mauritanie, la Guinée, la Gambie, le Mali et le Burkina Faso. Cette nuit de prières sera l'occasion, pour le khalife général des khadres, de revisiter les vertus spirituelles de Cheikh Bouh Mohammed Kounta, qui avait comme tradition de rassembler les talibés au 15ème jour de "Chaabane" - huitième mois du calendrier musulman -, afin de prier pour la communauté des khadres.

Il a également exhorté les familles résidant à Ndiassane à ouvrir leurs portes aux disciples attendus à ce rassemblement religieux. "La prière demeure l'arme du croyant", a rappelé khalifa Ababacar Kounta, soulignant que cette rencontre spirituelle sera consacrée à des invocations pour la paix des coeurs et la concorde au Sénégal.

Le porte-parole du khalife, évoquant le contexte national, a indiqué que les difficultés auxquelles le pays se trouve confronté ne sont pas uniquement d'ordre économique, mais ont trait aux relations sociales et au "climat de tension perceptible", notamment sur les réseaux sociaux. Des prières seront formulées "pour l'apaisement et la disparition des discours de haine", a-t-il dit.

La rencontre sera une occasion pour sensibiliser les fidèles aux menaces sécuritaires dans la sous-région, marquée par les coups d'État et le djihadisme, des préoccupations majeures pour le khalife général des khadres, a poursuivi khalifa Ababacar Kounta.

Il a appelé les acteurs politiques à "privilégier le débat d'idées et à éviter les confrontations verbales", estimant que "les excès de langage ne servent pas les intérêts du Sénégal". Le porte-parole du khalife général des khadres a, par ailleurs, transmis une directive de l'autorité religieuse de cette confrérie soufie, pour l'organisation de récitals de Coran. Une invite surtout adressée aux familles de Ndankh Naar, localité d'origine de Cheikh Bouh Mohamed Kounta.