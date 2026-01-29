Sénégal: Le développement de l'entrepreneuriat ne peut se faire sans les médias, selon Aïssatou Mbodj

Dakar — La déléguée générale à l'entreprenariat rapide des jeunes et des femmes (DER/ FJ), Aïssatou Mbodj dite Aïda, a souligné, mercredi, le rôle déterminant de la presse dans la vulgarisation des initiatives de la structure qu'elle dirige.

"A la DER/FJ, nous croyons fermement que le développement de l'entrepreneuriat libre des femmes et des jeunes ne peut se faire que par le biais d'une information juste, accessible et connue", a soutenu Mme Aïda Mbodj, identifiant la presse comme un partenaire stratégique de la DER.

Elle intervenait à l'occasion d'un déjeuner de presse consacré à la présentation du bilan des activités de la structure de financement menées en 2025, suivie d'échanges autour des perspectives stratégiques et des principales orientations pour l'année 2026.

En présence de plusieurs acteurs de l'écosystème médiatique, cette rencontre aura été l'occasion de procéder à l'inauguration officielle du studio podcast DER TV, pour mettre en exergue les bénéficiaires et partenaires, ainsi que leurs parcours inspirants, et la DER Académie, un dispositif de formation et d'accompagnement des porteurs de projets. Pour Aïssatou Mbodj, "l'entreprenariat constitue un objet de transformation culturelle, un outil de souveraineté économique et un puissant vecteur d'équité sociale et d'économie pour l'ensemble de nos populations".

À cet effet, plus de 38 milliards de francs CFA ont été accordés en guise de financement au titre de l'année 2025, pour plus de quarante-huit mille initiatives entrepreneuriales dont 81% portés par des femmes. Les secteurs privilégiés sont l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, la pêche, l'industrie, les technologies, les transports et les services.

Selon Aïda Mbodj, des "projets structurants" sont prévus pour l'année 2026, coïncidant avec le déploiement de la phase 2 du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des jeunes et des femmes pour un coût de 107 milliards de francs CFA.

La DER attend de cette initiative la formation de plus de 5 000 bénéficiaires, le renforcement de plus de 800 PME et des initiatives ciblées, l'accompagnement de coopératives agricoles et la digitalisation des artisans. Ce programme, à travers ses axes prioritaires, cible par ailleurs les couches vulnérables dont les personnes en situation de handicap, les migrants de retour au pays, les sortants des "daaras" (écoles coraniques), de même que les femmes atteintes de cancer du sein à travers la mise en place d'un fonds rose pour lutter contre cette maladie.