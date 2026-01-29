Sénégal: Un détachement de 202 sapeurs-pompiers déployé à Porokhane

Porokhane — La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a déployé 202 éléments pour la couverture sécuritaire et médicale de l'édition 2026 du Magal de Porokhane, prévu jeudi, dans cette cité religieuse du département de Nioro du Rip (centre), a appris l'APS du lieutenant-colonel Erasme Sambou, commandant du Groupement d'incendie et de secours numéro 3.

"A l'instar des années précédentes et conformément à ses missions, la BNSP, à travers le Groupement d'incendie et de secours numéro 3, s'est encore engagée pour la couverture sécuritaire et médicale du Magal de Porokhane par la mise en place d'un détachement fort de 202 gradés et sapeurs", a-t-il notamment fait assuré à l'APS.

Ce détachement est constitué de six officiers, quarante-cinq sous-officiers et 151 militaires de rang, appuyés par une quarantaine de vecteurs parmi lesquels dix engins de lutte contre les incendies, autant d' ambulances dont deux médicalisées.

"Nous avons également déployé cinq véhicules de secours routier, un camion d'appui à la gestion des catastrophes, trois camions-citernes de grande capacité pour la participation au ravitaillement en eau, cinq véhicules d'intervention légers, un véhicule de liaison et de commandement et d'autres engins spéciaux", a expliqué le lieutenant-colonel Sambou.

Selon lui, ce détachement est chargé, dans la période du 27 au 31 janvier, de la prévention et de secours lors d'éventuels incendies ou la survenue de périls ou d'accidents de toutes natures menaçant la sécurité publique dans la commune de Porokhane et dans la zone d'intérêt opérationnel du Groupement d'incendie et de secours numéro 3.

"Pour mener à bien notre mission, notre dispositif est articulé en deux échelons : un chargé de la sécurisation de l'ensemble du site de Porokhane et un autre tenant les axes à partir d'endroits stratégiques pour donner une certaine liberté d'action au détachement et permettre la réduction de ses délais d'intervention", a encore expliqué le lieutenant-colonel Erasme Sambou.

D'après lui, depuis mardi, au-delà des sorties pour malades, un des engins des sapeurs-pompiers prépositionnés dans les axes est intervenu pour un feu de broussaille menaçant les habitations. "Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore enregistré un accident de la circulation. Et, pour cela, je voudrais exhorter tous les usagers de la route à faire davantage preuve de prudence et à respecter le code de la route pour éviter, au maximum, des situations désastreuses", a-t-il lancé.

Des milliers de fidèles musulmans, particulièrement de la confrérie mouride, participent chaque année à la célébration de cette manifestation religieuse dédiée à Sokhna Mame Diarra Bousso (1833-1866), la mère de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), le fondateur de cette confrérie