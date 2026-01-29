Sénégal: Dakar hôte d'un atelier de validation des négociations sur la gestion conjointe du bassin aquifère sénégalo-mauritanien

28 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, et l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Pisani, co-président ce mercredi à Dakar un atelier régional de finalisation du processus de négociations sur un accord relatif à la gestion conjointe du Bassin aquifère sénégalo-mauritanien (BASM).

Cette rencontre de deux jours vise à valider le projet d'accord révisé à la lumière des commentaires recueillis lors des consultations nationales, en vue de le soumettre aux quatre pays (Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie et le Sénégal) pour adoption avant la Conférence des Nations unies sur l'eau prévue en décembre 2026 à Abu Dhabi aux Emirats arabes unis, lit-on dans un communiqué transmis à l'APS.

Ce moment décisif pour la coopération hydro-diplomatique en Afrique de l'Ouest bénéficie de l'appui de l'Union européenne et de la collaboration de partenaires internationaux, dont l'OMVG, l'OMVS, la Banque mondiale, le Geneva Water Hub. Le bassin aquifère transfrontalier couvre 331 450 km², soit respectivement 100% de la Gambie, 41% de la Guinée-Bissau, 14% de la Mauritanie et 84 % du Sénégal. Ce qui fait de cette formation géologique souterraine, constituée de roches perméables (sables, graviers, calcaires fissurés), le plus grand système d'eau souterraine d'Afrique du Nord-Ouest.

