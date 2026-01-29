Afrique de l'Est: Le Soudan et la Grande-Bretagne concluent une tournée de pourparlers bilatéraux à Port Soudan

La tournée des pourparlers soudano-britanniques s'est conclue mardi à Port-Soudan, où les deux parties ont souligné l'importance de poursuivre le dialogue constructif et de renforcer la coordination commune, ainsi que d'échanger les visites entre les institutions politiques, économiques et sécuritaires dans les deux pays.

Hier, mardi, le gouvernement du Soudan a reçu une délégation du gouvernement britannique, conduite par le ministre adjoint britannique de la Défense pour les affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et la qualité de membre de l'envoyé britannique pour la Corne de l'Afrique, dans le cadre d'un engagement avec le Soudan sur un certain nombre de questions, à la tête desquelles figurent le soutien à la sécurité et à la stabilité et l'examen du progrès des relations bilatérales et les moyens de les développer.

La délégation britannique a tenu une série de réunions officielles avec le directeur général du Service des renseignements généraux, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et le président du Conseil de souveraineté transitoire, dans le cadre du renforcement de la consultation politique et sécuritaire entre les deux pays.

Dans le cadre de la vision du gouvernement soudanais pour la paix, une délégation gouvernementale regroupe des représentants des ministères de la Défense, des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a participé à une longue série de discussions bilatérales avec la partie britannique, au cours desquelles elle a expliqué les circonstances au déclenchement de la guerre, à la rébellion de la milice et aux violations commises à l'encontre des citoyens, et a présenté la position du gouvernement et sa réaction aux initiatives internationales visant à instaurer la paix. La délégation soudanaise a affirmé l'ouverture du gouvernement à toutes les initiatives qui répondent aux aspirations du peuple soudanais et respectent la souveraineté et l'unité du territoire de l'État.

De son côté, la délégation gouvernementale a écouté attentivement la vision du gouvernement britannique sur la réalisation de la paix, et les deux parties ont engagé dans un dialogue constructif sur les mécanismes permettant de parvenir à des ententes communes qui permettent de poursuivre le dialogue, de formuler une vision unifiée pour soutenir la paix et de prendre des pas pratiques contribuant à la normalisation des relations bilatérales.

Les entretiens se sont conclus par la confirmation de la nécessité de continuer le dialogue constructif et de renforcer la coopération commune, pour servir les intérêts mutuels et soutenir les efforts de la stabilité et de la paix.