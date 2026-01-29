Sénégal: Emploi et marché du travail - Moustapha Ndiek Sarré relève des 'déséquilibres structurels persistants'

Thiès — Les diagnostics effectués récemment sur l'emploi et le marché du travail sénégalais montrent des "déséquilibres structurels persistants", a déclaré, mardi à Thiès, le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Moustapha Ndieck Sarré.

"Le marché de l'emploi est caractérisé par un faible taux d'emplois formels, une forte prédominance de l'informel, une entrée tardive des jeunes sur le marché du travail et une inadéquation entre l'offre de formation et les besoins réels de l'économie", a-t-il soutenu. Le ministre participait à une réunion spéciale du Comité régional de développement (CRD) consacrée à la consultation des parties prenantes, dans le cadre de l'élaboration de la Nouvelle politique nationale de l'emploi.

"La transformation économique du pays ne peut être durable sans une capacité accrue à créer des emplois pour les jeunes et les femmes", a-t-il souligné. Pour Moustapha Ndieck Sarré, une transformation économique durable du pays passe aussi par une valorisation des compétences nationales et une "meilleure adéquation entre formation, besoins des filières économiques et opportunités d'insertion sur l'ensemble du territoire".

Il estime que "l'emploi ne se décrète pas uniquement depuis le niveau central, il se construit au plus près des bassins économiques, des filières locales, des entreprises et des communautés". L'emploi décent, productif et inclusif occupe une place centrale, en tant que principal vecteur de création de richesse, de cohésion sociale et de dignité humaine, dans les politiques des autorités étatiques, a-t-il toutefois rassuré. La région de Thiès joue un rôle "stratégique dans l'économie nationale", relève Moustapha Ndieck Sarré, soulignant sa position géographique, sa diversité, ses activités économiques et le "dynamisme" de sa population.

"Elle dispose d'atouts importants pour la création d'emplois durables", a-t-il ajouté. Moustapha Ndieck Sarré a relevé que l'agriculture, l'agro-industrie, l'artisanat, le commerce, le tourisme, les industries extractives, le BTP et les services constituent autant de "leviers potentiels de création d'emplois. Et cela, à condition que les politiques publiques, les investissements privés et les dispositifs de formation soient mieux coordonnés et orientés vers les besoins réels du tissu économique local".