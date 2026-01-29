Tunisie: Le marché de réalisation de l'hôpital régional 'B ' à Nefta attribué à l'adjudicataire pour accélérer les travaux

28 Janvier 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par MBR

Tunis — La commission des mégaprojets a approuvé, mercredi au Palais du gouvernement a la Kasbah, l'attribution du marché de construction de l'hôpital régional de catégorie "B" à Nefta (gouvernorat de Tozeur) à l'entreprise proposée par le ministère de la Santé, dans le but d'accélérer le parachèvement du projet.

Réunie sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, la commission s'est également penchée sur l'état d'avancement du projet et sur les mesures visant à lever les entraves ayant freiné sa mise en oeuvre, selon un communiqué de la Présidence du gouvernement.

À l'ouverture des travaux de la commission, la cheffe du gouvernement a insisté sur la nécessité d'engager, sans délai, l'exécution des travaux dudit projet, en mettant en place des mécanismes de suivi et de contrôle de terrain quotidiens afin d'assurer son achèvement dans les délais impartis et conformément aux normes de qualité requises.

Elle a souligné que les efforts de l'État se poursuivent pour moderniser les équipements médicaux, renforcer les technologies médicales et développer les services de soins spécialisés dans l'ensemble des établissements hospitaliers, en vue de garantir à tous les citoyens un accès équitable à des soins de qualité dans des délais raisonnables.

Elle a rappelé que l'État oeuvre à la construction d'un secteur public de la santé, qui soit, "solide, moderne et équitable", conformément à la vision du président de la République, afin de préserver la dignité des citoyens et de consacrer le droit à la santé en tant que droit fondamental.

Zenzri a également insisté sur l'impératif de refonder le secteur de la santé publique selon une approche innovante, répondant aux attentes légitimes des Tunisiens, notamment à travers le renforcement du déploiement des équipes médicales dans les régions, la création d'hôpitaux de campagne et la mise en place d'unités de santé multidisciplinaires.

Le projet de l'hôpital régional à Nefta s'inscrit ainsi dans une vision globale visant à renforcer l'infrastructure hospitalière, réduire les disparités régionales et consolider l'équité territoriale dans l'accès aux services de santé.

Lors de la réunion, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a présenté un état détaillé de l'avancement du projet et de l'entreprise chargée de son achèvement.

