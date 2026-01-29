Sénégal: Le géant français SECURICOM polit l'aéroport International Blaise Diagne

28 Janvier 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Ismael Aïdara

Après plusieurs rounds de pourparlers, le départ, sans tambours, ni trompettes de la société française Amarante de la plate-forme de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, a été acté. C'est finalement Securicom qui a pris la main et blinde ses radars. 

Fin 2020, les autorités sénégalaises sous le magistère de l'ancien président Macky SALL avaient pris la décision de ne pas mettre fin au contrat de sécurité des activités aéroportuaires d'Amarante International au profit du groupe Securicom. De vives discussions avaient été engagées entre les autorités et la société Amarante au plus haut sommet dont la filiale était dirigée par le français Denis DUBOST. Finalement, Dakar a joué la carte du géant français SECURICOM pour sécuriser la plate-forme aéroportuaire de Diass Blaise Diagne.

Équipements de digitalisation de dernière génération

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La société nouvellement adjudicataire du contrat de sécurité avec l'avènement de la gouvernance Diomaye- SONKO, blinde son dispositif sécuritaire, conformément à la feuille de route des nouvelles autorités adossée sur le plan de vision stratégique 2050. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, SECURICOM s'est dotée d'une dizaine de bornes digitales d'identifications- passagers au niveau de tous les couloirs de police aéroportuaires.

Les fiches de renseignements coordonnés et la recrudescence des attaques djihadistes ces derniers mois sur le dernier versant transfrontalier Kayes- Diboli- Kidira- sur les convois des transporteurs d'hydrocarbures provenant de Dakar et à destination de la capitale malienne Bamako, ont poussé les autorités dakaroises à renforcer le dispositif de veille rapide et d'identification des millions de passagers qui débarquent et embarquent à partir de la plate-forme Diass Blaise Diagne. Les enjeux sécuritaires sont gigantesques et le géant français SECURICOM ne ménage aucun effort pour relever les défis plus que son prédécesseur Amarante.

Lire l'article original sur Confidentiel Afrique.

Tagged:
Copyright © 2026 Confidentiel Afrique. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.