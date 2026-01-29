Madagascar: Groupe Axian - Lancement de « VIA Assurance » au pays

Le paysage financier malgache s'enrichit officiellement avec le démarrage des activités de VIA Assurance, une compagnie malgache d'assurance Vie et Non-Vie. Filiale du groupe AXIAN au sein du pôle AXIAN Financial Services, cette nouvelle entité a obtenu ses agréments pour opérer sur les deux segments du marché, avec pour mission de protéger durablement les particuliers, les professionnels et les entreprises. En combinant une expertise locale pointue à des solutions digitales et une excellence de service, VIA Assurance ambitionne de proposer une offre simple, fiable et accessible, ancrée dans les réalités locales pour favoriser une couverture assurantielle plus inclusive.

Innovation. Le lancement de VIA Assurance répond à un besoin de structuration économique dans un marché où l'assurance est encore perçue comme complexe ou onéreuse. L'objectif est de transformer cette perception en proposant une expérience client fluide, des garanties lisibles et une transparence totale. La gamme de produits est déployée pour couvrir l'ensemble des aléas, ainsi que le patrimoine et les responsabilités, à travers la protection des biens et des activités professionnelles. La mobilité se traduit par une couverture spécifique pour les déplacements. Et dans la vie personnelle, l'assureur propose un accompagnement lors des moments clés et une gestion des risques au moment opportun. Cette approche s'inscrit dans une stratégie de développement pour les entreprises souhaitant sécuriser leurs opérations et leurs employés via des solutions modernes.

Engagement. Pour la direction, l'enjeu dépasse la simple commercialisation de polices d'assurance. « VIA, c'est la volonté d'accompagner chaque vie, chaque projet entrepreneurial, chaque parcours. Nous voulons que les Malgaches aient confiance en l'assurance, parce qu'ils en constateront concrètement l'utilité au quotidien », affirme Pascal Plaziat, Directeur Général de VIA Assurance. De son côté, Christelle Andriantavy, Directrice Générale Adjointe, souligne l'aspect pratique de leur démarche : « Nous avons conçu des solutions innovantes en partant des réalités malgaches, pour faire de l'assurance un véritable levier de protection et de développement pour les particuliers, les entrepreneurs et les entreprises à Madagascar ».

Ce lancement à Antananarivo constitue la première pierre d'un édifice plus vaste : le développement des activités d'assurance du groupe à l'échelle africaine. Déjà présent dans 19 pays, AXIAN renforce ainsi son pôle de services financiers, aux côtés de ses activités dans les télécommunications, l'énergie et la fintech. Le groupe, signataire du Global Compact des Nations Unies, continue ainsi d'intégrer des principes de durabilité au coeur de ses stratégies pour impacter positivement le quotidien de millions d'Africains.