Ile Maurice: Mishika Appadoo, dix ans, lance son livre «Hannah»

Quatre-Bornes a accueilli, ce dimanche 25 janvier, un événement aussi émouvant qu'exceptionnel : le lancement officiel du livre Hannah, écrit par Mishika Appadoo (photo), âgée de seulement dix ans. La cérémonie s'est tenue à la municipalité en présence de plusieurs personnalités politiques, éducatives et culturelles, venues saluer le talent de cette enfant prodige.

Placée sous le thème évocateur One Child. Many Talents. Endless Expression, la cérémonie a mis en lumière le parcours remarquable de cette jeune habitante de la ville. Dès l'âge de 20 mois, alors qu'elle portait encore des couches, Mishika réalise déjà ses premières peintures. À cinq ans, elle se passionne pour le piano. En 2023, elle dévoile sa toute première chanson officielle, affirmant ainsi une fibre artistique plurielle. Mais derrière ces accomplissements précoces se cache également une grande force de caractère.

En 2020, Mishika est diagnostiquée d'une maladie rare. Elle doit alors subir de nombreux tests et suivis médicaux, tant à Maurice qu'à l'étranger. Loin de freiner son élan créatif, ces épreuves semblent avoir renforcé sa détermination. Son art devient un moyen d'expression, un refuge et une source d'inspiration.

Toujours avide d'apprendre, la jeune auteure s'est récemment initiée au crochet durant les dernières vacances scolaires, ajoutant une corde à son arc déjà impressionnant. Moment fort de l'événement : le lancement officiel du livre Hannah et le dévoilement de la figurine du personnage, sous les applaudissements nourris d'un public visiblement touché.

À travers Hannah, Mishika Appadoo ne présente pas seulement une œuvre littéraire: elle incarne un message d'espoir, de résilience et de créativité sans limites. À dix ans, elle rappelle que le talent n'attend pas le nombre des années, et que même les plus jeunes peuvent être inspirants.