Cameroun: Le court-métrage du réalisateur franco-camerounais Kevin Aubert nommé aux Césars

« Ne réveillez pas l'enfant qui dort » est un premier court-métrage du réalisateur franco-camerounais Kevin Aubert, qui vit au Sénégal depuis quelques années. Ce film de 28 minutes raconte la réaction d'une jeune fille qui refuse la vie que l'on voudrait lui imposer. Le film, qui a déjà remporté deux prix, est en lice pour la 51e cérémonie des Césars.

Le film se passe dans un milieu familial sénégalais. Il traite de l'avenir d'une jeune fille de 15 ans, nommée Diamant. Sous contrainte d'obéir à quelque chose qu'elle ne désire pas faire concernant son avenir, elle décide d'échapper à ce monde.

Diamant se met alors à dormir et à rêver. Dans un langage poétique et un rythme narratif lent, Kevin Aubert fait le choix du noir et blanc parce que « c'est quelque chose qui vient comme une intuition », explique le réalisateur.

Bande annonce du court-métrage « Ne réveillez pas l'enfant qui dort », de Kevin Maubert

« J'ai essayé d'écrire une histoire qui s'apparente à un conte, qui peut s'écrire à toutes les périodes et qui pourrait s'adresser à n'importe quelle partie du monde, poursuit le cinéaste. Du coup le noir et blanc permet de faire un petit pas de côté, de détacher le réel et de le rendre comme une fable, comme une allégorie, cela permet ce décalage qui permet de voir autrement. »

Produit par le Sénégal et coproduit par la France, Ne réveillez pas l'enfant qui dort a déjà remporté deux prix : le Premier prix des courts-métrages dans la section « Générations » à la Berlinale 2025 et le Grand prix du Jury au festival Premiers plans d'Angers, la semaine dernière. Fort de ce succès, il a également été nommé à la longue liste de la 51e édition des Césars qui seront attribués le 27 février prochain, sans pour autant faire partie des nominés.