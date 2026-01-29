Afrique: Le pétrole retisse les liens entre l'Algérie et le Niger

29 Janvier 2026
Radio France Internationale

La manne financière et les possibles gains issus du pétrole retissent les liens entre Alger et Niamey. Alors que les tensions sont vives depuis avril 2025 entre l'Algérie et l'AES, particulièrement avec Bamako - l'armée algérienne avait abattu un drone malien dans le nord du pays - la visite officielle d'une importante délégation de l'État algérien à Niamey a visiblement calmé les esprits.

C'est à la Présidence que s'est jouée l'étape principale de cette tournée. Reçu par le général Abdourahamane Tiani, le ministre algérien du Pétrole, Mohamed Arkab, a indiqué être venu avec un message du chef de l'État algérien Abdelmadjid Tebboune : « L'Algérie est venue avec une forte délégation aujourd'hui pour transmettre ce message du président de la République : nous sommes à vos côtés, nous sommes des pays frères. Nous allons réussir ensemble ».

Réussir sur deux projets. Notamment l'exploitation du champ pétrolier de Kafra situé au nord du Niger. Renouvelé en février 2022, le permis d'exploitation est partagé entre les deux États. La phase d'exploration est toujours en cours.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Algérie, qui souhaite se diversifier et se développer sur le continent africain, tente aussi avec le Nigeria de faire avancer le chantier du gazoduc transaharien (TSGP). 4100 kilomètres entre les deux États, 13 milliards de dollars d'investissements. 70 % de cette structure est achevée mais les travaux, qui doivent être pris en charge par l'Algérie et le Nigeria, n'ont pas débuté au Niger. Alger a donc tout intérêt à retisser des liens diplomatiques mais surtout économiques avec Niamey.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.