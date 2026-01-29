Sénégal: Une foule pour rendre un dernier hommage à la célèbre actrice Halima Gadji

Au Sénégal, le choc et l'émotion toujours depuis le décès de l'actrice sénégalaise Halima Gadji lundi 26 janvier 2026 suite à un malaise. Connue du grand public sous le nom de son personnage Marème Diall, dans la série télévisée à succès Maîtresse d'un homme marié. La jeune femme de 36 ans a été inhumée mercredi après-midi au cimetière de Yoff, un quartier de la capitale...Plus de 500 personnes sont venus lui rendre un dernier hommage.

Debout devant la petite mosquée du cimetière, une foule prie en chantant. Les hommes devant. Les femmes derrière. Des proches, des amis ou des fans comme Mariam, très émue : « Je l'adorais. Je la voyais jouer. Ça m'a fait mal de la voir partir si tôt. Que la terre lui soit légère. »

Assis sur un banc, Germain Coli, responsable cinéma au ministère de la Culture, confirme la notoriété de Halima Gadji bien au-delà des frontières sénégalaises : « Depuis qu'elle est décédée, je reçois des appels de partout, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Togo. Finalement, Halima, c'est Halima de tout le monde. C'est Halima de l'Afrique. »

« Elle a libéré la parole »

Une actrice qui s'est fait connaître avec le rôle sulfureux de l'amante dans Maîtresse d'un homme marié et est devenue un modèle pour beaucoup de comédiennes comme Roseline Sylla : « Elle avait un talent déjà, et c'était une porte-parole pour beaucoup de maux et de sujets tabous qu'on ne disait pas ici au Sénégal : de la dépression, la santé mentale et tout ce qui va avec. »

Icône, porte-parole... C'est aussi l'héritage que veut retenir l'une de ses amies, Sylla : « À travers l'art et le petit écran. Elle a réussi à décomplexer la parole de la femme. Elle a libéré la parole et elle a mis des mots sur nos maux à nous tous, hommes comme femmes, en Afrique. Donc, pour ça, moi, je crois qu'on doit célébrer sa jeune existence sur Terre. Et il faut que son legs perdure pour que son héritage perdure. »

Après une série d'hommages, le corps de Halima Gadji a été mis en terre, entouré d'une foule compacte et sous un grand soleil.