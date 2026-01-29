Mozambique: Inondations au pays - Les enfants en quête de repères dans les centres d'accueil

Le Mozambique est toujours affecté par les plus importantes inondations de ces 20 dernières années. Le bilan continue de s'alourdir : 137 morts, 180 000 hectares de terres agricoles inondés, 800 000 personnes affectées. 90 centres d'accueil ont été ouverts pour héberger les familles qui ont tout perdu. Les premières victimes de cette situation sont les enfants : perte de repères, déscolarisation, malnutrition... À Xai Xai, dans la province de Gaza, la plus affectée par les inondations, l'ONG Save the Children a mis en place des espaces pour l'enfance, dans les centres d'accueil.

Dans la cour de l'école Tavene, Obeja, 11 ans, se rend chaque jour aux ateliers de Save the Children : « Ma maison est remplie d'eau. Ça me met en colère... Ici, je ne peux pas faire ce que je faisais à la maison, comme jouer avec mes amis. Ici, on ne joue pas. Seulement, quand les animateurs sont là. Je reste à l'intérieur tout seul. » Il habitait dans le quartier 1 de Xai Xai invisible aujourd'hui puisqu'il est totalement immergé.

Riana, 13 ans, aide, comme elle peut, sa famille qui a tout perdu : « Au camp, je fais le ménage, la vaisselle... puis je viens aux ateliers pour jouer. La maison me manque. Au centre, je n'ai pas mes amies. Ça me fait du bien de venir ici parce que je ne reste pas seule. Je voudrais retourner à l'école. »

Du sport, du dessin, du chant, mais aussi des activités éducatives... c'est ce qu'offre Save the Children aux jeunes sinistrés, afin qu'ils renouent avec l'enfance. Caio Morelli, est le responsable de la réponse d'urgence : « Ils ont tout perdu et ils ne sont pas parmi leurs amis. Donc c'est vraiment une rupture de normalité. Il y a des enfants qui sont très tristes et d'autres qui sont vraiment très agités. On peut voir vraiment des symptômes de traumatismes et de stress. » Prévue pour ce jeudi, la rentrée scolaire a été repoussée de deux semaines dans tout le pays, en raison des inondations.