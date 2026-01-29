Nigeria: Le pays multiplie les contacts en matière de sécurité et de lutte anti-terroriste

Ces derniers jours, des représentants militaires américains et français (Africom et CPA) ont fait le déplacement à Abuja, notamment auprès de la direction du NCTC - le Centre National nigérian de lutte contre le terrorisme, alors que le président Bola Tinubu a signé en ce début de semaine neuf accords bilatéraux en Turquie, dont l'un portait justement sur les questions de défense.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan affirme que son pays est « prêt à partager (son) expérience en matière de lutte contre le terrorisme » avec le Nigeria.

« Nous avons évalué les opportunités de coopération, en particulier en ce qui concerne la formation militaire et le renseignement », a déclaré Tayyip Recep Erdogan lors d'une conférence de presse conjointe avec Bola Tinubu.

Durant leur déplacement à Ankara, les officiels nigérians ont notamment pu rencontrer les représentants de certaines compagnies d'armement locales. Cette visite a eu lieu moins d'une semaine après la venue d'une délégation américaine de haut niveau à Abuja et alors que les États-Unis et le Nigeria affichent leur volonté de renforcer leur coopération sécuritaire.

Le Nigeria semble bien multiplier les contacts puisque ce mardi, c'est le chef du Commandement pour l'Afrique, le général français Pascal Ianni, qui a rendu une visite de courtoisie au chef d'état-major de la marine nigériane pour évoquer la collaboration existante dans le golfe de Guinée. Il a également été reçu par le coordinateur du Centre national de lutte contre le terrorisme (NCTC) à Abuja avant de se rendre au siège de l'état-major de la défense nigériane.