Mozambique: Inondations au pays - La solidarité s'organise autour des cuisines communautaires

Au Mozambique, les inondations continuent de faire des ravages. La plupart du pays est affectée, mais c'est la région de Gaza, dans le sud du pays qui est la plus touchée. À Xai Xai, capitale de la province, dans les centres où les populations déplacées se sont réfugiées, des cuisines communautaires se sont mises en place.

À 64 ans, Melusi Ernesto Cosamanti dirige sa cuisine d'une main de fer. Une dizaine de femmes, six énormes marmites, du feu de bois... Il n'en fallait pas plus.

« Ça, c'est la cuisine, et ça c'est la nourriture que l'on distribue », explique Melusi, « aujourd'hui, on a préparé deux marmites de riz, deux marmites d'ugali, et une marmite de poulet. C'est beaucoup de travail mais comme on le fait ensemble, cela devient facile », détaille-t-elle.

Chaque jour, Melusi et son équipe préparent plus de 1 700 repas qu'elles distribuent dans l'école Tavene, transformée en centre d'accueil dans la ville de Xai Xai, capitale de la province de Gaza, considérée comme le grenier du Mozambique.

Dans un pays où plus de 180 000 hectares de terres agricoles ont été inondés, la nourriture est fournie par le gouvernement. Sans quoi, il serait impossible d'acheter sur le marché, selon Marta Josè Bila, présidente du centre. « Un sac de riz, avant les inondations, coûtait 1 600 meticais, soit 20 euros, aujourd'hui c'est 2 300, soit 30 euros. Le charbon coûte 1 500 meticais (19 euros) alors qu'avant c'était 750, donc moins de 10 euros », égrène la présidente.

Son assiette terminée, Lora Salvador Mondlane a encore faim. Depuis qu'elle a perdu sa maison, elle vit dans l'école de Tavene avec ses enfants. « On mange ce qu'on peut. On prend la nourriture de la cuisine communautaire, jusqu'au repas suivant », explique la mère de famille, « soit on a le petit déjeuner, ou le dîner. Les quantités sont petites, ça ne suffit pas pour tout le monde. Mais on n'a pas le choix, tout est parti avec les eaux y compris la nourriture », déplore-t-elle.

Avant les inondations, quatre enfants mozambicains sur dix souffraient de malnutrition chronique, selon l'Unicef.